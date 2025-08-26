Världen
Choklad kan bli billigare i Danmark. Foto: AP/TT
Förslag om billigare choklad
De senaste åren har
mat och mycket annat
blivit dyrare.
Många familjer har svårt
att få pengarna att räcka till.
Det gäller i Sverige
och flera andra länder.
I Danmark har regeringen
ett ovanligt förslag.
De vill ta bort skatten
på godis, choklad och kaffe.
Då blir de sakerna billigare.
Ett halvt kilo kaffe
skulle kosta ungefär
fem kronor mindre.
Förslaget får kritik
av experter på hälsa.
De säger att billigt godis
kan få folk att äta
mer onyttiga saker.
Det är inte bra för hälsan.
Men regeringen säger
att de litar på
det danska folket.
– Jag tror att de
flesta danskar kan
ta ansvar för vad de äter.
Det säger ministern
för Danmarks pengar
Stephanie Lose.
Regeringens förslag
kommer att kosta ungefär
2 miljarder kronor.
Så mycket har Danmark
aldrig tidigare minskat
skatten på mat.
8 SIDOR/TT
Priset på choklad är katastrof. Jag saknar choklad men slutade köpa den. Utan choklad. Çhoklad borde kunna gå att köpa på apoteket på högkostnadsskydd, då den är bättre än antidepresiva.
choklad är väldigt viktigt genom att förbättra blodflödet, öka produktionen av endorfiner och serotonin, samt verka antiinflammatoriskt och skyddande för hjärnan funktioner speciellt mot olika psykiska sjukdomar, det kan förklara lite varför flera i Danmark har någon typ psykisk funktionsnedsättning.
Ät mer choklad 🍫!
cocolateeeeee
Samt innehåller magnesium. Men det är billigare att läkare skriver ut magnesium tabletter…
HM! Bra-men de kan göra tillfäliga rabatter till ex…alltså choklad man behöver ibland…ett kilo godis här i Bunkeflostrand kostar 129 sek kilo! Andra saker är svindyra också…väldigt dyra…man har inte råd…de kan göra till ex halva priset i december och i juli…så att folk kan köpa…😎🧡
Jag köper när jag är sugen det kanske blir varannan vecka. Men jag tänker också på figuren, det får inte bli för mycket av det goda.