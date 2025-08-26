Förslag om billigare choklad

De senaste åren har

mat och mycket annat

blivit dyrare.

Många familjer har svårt

att få pengarna att räcka till.

Det gäller i Sverige

och flera andra länder.

I Danmark har regeringen

ett ovanligt förslag.

De vill ta bort skatten

på godis, choklad och kaffe.

Då blir de sakerna billigare.

Ett halvt kilo kaffe

skulle kosta ungefär

fem kronor mindre.

Förslaget får kritik

av experter på hälsa.

De säger att billigt godis

kan få folk att äta

mer onyttiga saker.

Det är inte bra för hälsan.

Men regeringen säger

att de litar på

det danska folket.

– Jag tror att de

flesta danskar kan

ta ansvar för vad de äter.

Det säger ministern

för Danmarks pengar

Stephanie Lose.

Regeringens förslag

kommer att kosta ungefär

2 miljarder kronor.

Så mycket har Danmark

aldrig tidigare minskat

skatten på mat.

