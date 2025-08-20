Världen

Flera personer slår med ruskor på eld på marken. Det är mycket rökigt.

Folk kämpar med att släcka en brand i området Galicien i Spanien. Foto: AP/TT

Över tusen döda av värmen

Det har varit ovanligt
varmt i landet Spanien.
På vissa platser har
temperaturen varit
över 45 grader.

Den höga värmen har stannat
i mer än två veckor.
Det är ovanligt länge.

Över 1 100 människor
har dött av värmen.
Det säger spanska myndigheter.

Samtidigt är det mycket
stora skogsbränder
på olika platser i landet.

Ett område som är större
än hela Gotland
har brunnit upp.
Och elden fortsätter
att sprida sig.

Mest brinner det
i områdena Kastilien,
Leon, Galicien och Extremadura.
Många tusen människor
har fått lämna sina hem där.

Men sedan i måndags
är det inte lika varmt i Spanien.
Temperaturen har sjunkit tio grader.

Det gör det lättare för
räddningstjänsten att
släcka bränderna.

8 SIDOR/TT

20 augusti 2025

1 kommentar
  1. Milenka skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 10:59

    KATASTROF!!!😭💜

    Svara
