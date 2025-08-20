Över tusen döda av värmen

Det har varit ovanligt

varmt i landet Spanien.

På vissa platser har

temperaturen varit

över 45 grader.

Den höga värmen har stannat

i mer än två veckor.

Det är ovanligt länge.

Över 1 100 människor

har dött av värmen.

Det säger spanska myndigheter.

Samtidigt är det mycket

stora skogsbränder

på olika platser i landet.

Ett område som är större

än hela Gotland

har brunnit upp.

Och elden fortsätter

att sprida sig.

Mest brinner det

i områdena Kastilien,

Leon, Galicien och Extremadura.

Många tusen människor

har fått lämna sina hem där.

Men sedan i måndags

är det inte lika varmt i Spanien.

Temperaturen har sjunkit tio grader.

Det gör det lättare för

räddningstjänsten att

släcka bränderna.

