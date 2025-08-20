Världen
Folk kämpar med att släcka en brand i området Galicien i Spanien. Foto: AP/TT
Över tusen döda av värmen
Det har varit ovanligt
varmt i landet Spanien.
På vissa platser har
temperaturen varit
över 45 grader.
Den höga värmen har stannat
i mer än två veckor.
Det är ovanligt länge.
Över 1 100 människor
har dött av värmen.
Det säger spanska myndigheter.
Samtidigt är det mycket
stora skogsbränder
på olika platser i landet.
Ett område som är större
än hela Gotland
har brunnit upp.
Och elden fortsätter
att sprida sig.
Mest brinner det
i områdena Kastilien,
Leon, Galicien och Extremadura.
Många tusen människor
har fått lämna sina hem där.
Men sedan i måndags
är det inte lika varmt i Spanien.
Temperaturen har sjunkit tio grader.
Det gör det lättare för
räddningstjänsten att
släcka bränderna.
