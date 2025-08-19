Världen

Marius i fin kostym tittar på sin mamma som applåderar.

Marius Borg Høiby är son till den norska kronprinsessan Mette-Marit. Foto: NTB/TT

Rättegång om våldtäkter

Norska prinsessan Mette-Marits son
Marius Borg Høiby
är misstänkt för 32 brott.
Nu ska det bli en rättegång
om det.

Flera av brotten ska han
ha gjort mot kvinnor
som han har varit tillsammans med.

Han är bland annat
misstänkt för fyra våldtäkter.
Våldtäkterna ska han ha gjort
när kvinnorna sov.
Han ska också ha filmat dem.

Några andra av brotten
handlar om
att han har slagit, spottat på
och tagit strypgrepp
om en kvinnas hals.
Han ska också ha filmat
en kvinnas underliv
utan att fråga om lov.

Marius Borg Høiby kan få
tio års fängelse för brotten.
Han har sagt att han har gjort
vissa av brotten.
Men han säger att han inte
har våldtagit någon.

Marius Borg Høiby är 28 år.
Hans mamma Mette-Marit
kommer att bli drottning
i Norge i framtiden.
Hon är gift med Norges
kronprins Haakon.

Haakon är inte pappa
till Marius Borg Høiby.
Mette-Marit fick Marius
med en annan man
innan hon gifte sig
med Haakon.

8 SIDOR/TT

19 augusti 2025

6 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 10:30

    UF!!!😔

    Svara
  2. Katrin skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 13:11

    Usch…. Han är ju arvinge till tronen! Han borde fråntas rätten till tronen tycker jag

    Svara
  3. Lenna skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 13:18

    😮😮😮😮😮

    Svara
  4. P1B skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 13:49

    Han måste straffas för sina brott.

    Svara
  5. Sofia skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 14:15

    Stackars mamman. Förädrar borde ha mer tid och stöd för att kunna uppfostra sina barn. Inte bara i förorter.

    Svara
  6. Claude Balls skriver:
    19 augusti, 2025 kl. 14:44

    Han ser lite konstig ut…särskilt ringen i öronen. Var inte ensam med honom!

    Svara
