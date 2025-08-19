Världen
Marius Borg Høiby är son till den norska kronprinsessan Mette-Marit. Foto: NTB/TT
Rättegång om våldtäkter
Norska prinsessan Mette-Marits son
Marius Borg Høiby
är misstänkt för 32 brott.
Nu ska det bli en rättegång
om det.
Flera av brotten ska han
ha gjort mot kvinnor
som han har varit tillsammans med.
Han är bland annat
misstänkt för fyra våldtäkter.
Våldtäkterna ska han ha gjort
när kvinnorna sov.
Han ska också ha filmat dem.
Några andra av brotten
handlar om
att han har slagit, spottat på
och tagit strypgrepp
om en kvinnas hals.
Han ska också ha filmat
en kvinnas underliv
utan att fråga om lov.
Marius Borg Høiby kan få
tio års fängelse för brotten.
Han har sagt att han har gjort
vissa av brotten.
Men han säger att han inte
har våldtagit någon.
Marius Borg Høiby är 28 år.
Hans mamma Mette-Marit
kommer att bli drottning
i Norge i framtiden.
Hon är gift med Norges
kronprins Haakon.
Haakon är inte pappa
till Marius Borg Høiby.
Mette-Marit fick Marius
med en annan man
innan hon gifte sig
med Haakon.
8 SIDOR/TT
19 augusti 2025
