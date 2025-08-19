Rättegång om våldtäkter

Norska prinsessan Mette-Marits son

Marius Borg Høiby

är misstänkt för 32 brott.

Nu ska det bli en rättegång

om det.

Flera av brotten ska han

ha gjort mot kvinnor

som han har varit tillsammans med.

Han är bland annat

misstänkt för fyra våldtäkter.

Våldtäkterna ska han ha gjort

när kvinnorna sov.

Han ska också ha filmat dem.

Några andra av brotten

handlar om

att han har slagit, spottat på

och tagit strypgrepp

om en kvinnas hals.

Han ska också ha filmat

en kvinnas underliv

utan att fråga om lov.

Marius Borg Høiby kan få

tio års fängelse för brotten.

Han har sagt att han har gjort

vissa av brotten.

Men han säger att han inte

har våldtagit någon.

Marius Borg Høiby är 28 år.

Hans mamma Mette-Marit

kommer att bli drottning

i Norge i framtiden.

Hon är gift med Norges

kronprins Haakon.

Haakon är inte pappa

till Marius Borg Høiby.

Mette-Marit fick Marius

med en annan man

innan hon gifte sig

med Haakon.

8 SIDOR/TT