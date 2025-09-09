Världen
Gruppen som reser med båten säger att bilden visar en attack mot båten. Foto: Global Sumud Flotilla/AFP/TT
Brand på Thunbergs båt
Det har varit en brand
på en båt som var på väg
till området Gaza.
Svenska Greta Thunberg
har rest med båten.
Det är inte klart om
hon var där när branden hände.
Båten var vid en hamn
i landet Tunisien när
den började brinna.
Gruppen som ordnar resan
säger att en drönare attackerade
båten från luften.
De säger att det var
någon som ville skrämma dem
från att resa till Gaza.
Gruppen har filmer
som visar att något
faller ner på båten
innan det börjar brinna.
Men Tunisiens militärer
säger att det inte
finns bevis för det.
Elden är nu släckt.
Båten ska ha fått skador,
men ingen människa
ska ha blivit skadad.
Båten är en av flera båtar
som är på väg över Medelhavet
till Gaza.
Folk på båtarna protesterar
mot Israels krig i Gaza.
8 SIDOR/TT
9 september 2025
Flottan som transporterade demonstranterna attackerades av Israel, och se rubriken: det brann. Beklagligt.