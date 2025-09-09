Brand på Thunbergs båt

Det har varit en brand

på en båt som var på väg

till området Gaza.

Svenska Greta Thunberg

har rest med båten.

Det är inte klart om

hon var där när branden hände.

Båten var vid en hamn

i landet Tunisien när

den började brinna.

Gruppen som ordnar resan

säger att en drönare attackerade

båten från luften.

De säger att det var

någon som ville skrämma dem

från att resa till Gaza.

Gruppen har filmer

som visar att något

faller ner på båten

innan det börjar brinna.

Men Tunisiens militärer

säger att det inte

finns bevis för det.

Elden är nu släckt.

Båten ska ha fått skador,

men ingen människa

ska ha blivit skadad.

Båten är en av flera båtar

som är på väg över Medelhavet

till Gaza.

Folk på båtarna protesterar

mot Israels krig i Gaza.

8 SIDOR/TT