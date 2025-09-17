Världen
En stor bild på Donald Trump och sexbrottslingen Jeffrey Epstein visades på slottet Windsor. Foto: Phil Noble/Reuters/TT
Donald Trump och Melania Trump kommer till Storbritannien. Foto: Evan Vucci/AP/TT
Britter protesterar mot Trump
USAs ledare Donald Trump
har rest till Storbritannien
tillsammans med sin fru Melania.
Trump ska bland annat
träffa Storbritanniens ledare
Keir Starmer.
Han ska också till slottet Windsor
för att träffa kung Charles
och drottning Camilla.
Men alla gillar inte
att Trump är i Storbritannien.
Det har varit protester mot det.
I tisdags kväll
visades en stor bild
på en av väggarna
på slottet Windsor.
Bilden visade Trump
tillsammans med
Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein är
en tidigare vän till Trump.
Epstein var en rik man
som gjorde massor av sexbrott
mot unga flickor.
Han tog sitt liv efter
att poliser tagit fast honom.
Poliser i Storbritannien
har nu tagit fast
flera personer som är
misstänkta för att ha visat bilden.
8 SIDOR/TT
17 september 2025
