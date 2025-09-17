Världen

  • Image of U.S. President Donald Trump alongside disgraced financier Jeffrey Epstein is projected on Windsor castle

    En stor bild på Donald Trump och sexbrottslingen Jeffrey Epstein visades på slottet Windsor. Foto: Phil Noble/Reuters/TT

  • Trump Britain

    Donald Trump och Melania Trump kommer till Storbritannien. Foto: Evan Vucci/AP/TT

Britter protesterar mot Trump

USAs ledare Donald Trump
har rest till Storbritannien
tillsammans med sin fru Melania.

Trump ska bland annat
träffa Storbritanniens ledare
Keir Starmer.

Han ska också till slottet Windsor
för att träffa kung Charles
och drottning Camilla.

Men alla gillar inte
att Trump är i Storbritannien.
Det har varit protester mot det.

I tisdags kväll
visades en stor bild
på en av väggarna
på slottet Windsor.

Bilden visade Trump
tillsammans med
Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein är
en tidigare vän till Trump.

Epstein var en rik man
som gjorde massor av sexbrott
mot unga flickor.
Han tog sitt liv efter
att poliser tagit fast honom.

Poliser i Storbritannien
har nu tagit fast
flera personer som är
misstänkta för att ha visat bilden.

8 SIDOR/TT

17 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Jag skriver:
    17 september, 2025 kl. 11:19

    Men Prince Andrew och Jeffrey Epstein var också vänner🙄

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    17 september, 2025 kl. 11:59

    Det ligger en hund begravd 🤔när det gäller Trump,hmm

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    17 september, 2025 kl. 12:20

    Citat ligger en hund begravd är ett svenskt ordspråk,att det är något lurt

    Svara
