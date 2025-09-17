Britter protesterar mot Trump

USAs ledare Donald Trump

har rest till Storbritannien

tillsammans med sin fru Melania.

Trump ska bland annat

träffa Storbritanniens ledare

Keir Starmer.

Han ska också till slottet Windsor

för att träffa kung Charles

och drottning Camilla.

Men alla gillar inte

att Trump är i Storbritannien.

Det har varit protester mot det.

I tisdags kväll

visades en stor bild

på en av väggarna

på slottet Windsor.

Bilden visade Trump

tillsammans med

Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein är

en tidigare vän till Trump.

Epstein var en rik man

som gjorde massor av sexbrott

mot unga flickor.

Han tog sitt liv efter

att poliser tagit fast honom.

Poliser i Storbritannien

har nu tagit fast

flera personer som är

misstänkta för att ha visat bilden.

