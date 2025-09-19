Gamla bomber i Berlin

I torsdags fick

20 tusen människor

lämna sina hem

i Tysklands huvudstad Berlin.

Poliser hade hittat

två gamla bomber

på olika ställen i staden.

En bomb fanns på botten

av floden Spree

i centrum av Berlin.

Den andra var

i området Spandau.

Den bomben var

över 100 kilo tung.

Nu säger experter att

bomben i floden inte var farlig.

Folk kan flytta hem igen.

Den andra bomben

ska experter ta hand om

under fredagen.

Bomberna är troligen

från andra världskriget.

Kriget slutade för 80 år sedan,

år 1945.

Bomber från kriget blir hittade

i Tyskland då och då.

Poliser och experter brukar

söka igenom marker och vatten

bland annat innan nya byggen startar.

Det är för att se

att det inte finns gamla bomber där.

I somras hittade experter

tre gamla bomber i staden Köln.

Det var amerikanska bomber

från andra världskriget.

År 2017 hittades en stor

bomb i staden Frankfurt.

65 tusen människor

fick då lämna sina hem

tills experter sett till

att bomben inte kunde explodera.

Så många människor har

inte tvingats lämna sina hem

på grund av bomber i Tyskland

sedan andra världskriget.

