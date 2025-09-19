Världen

  • Germany World War II Bomb

    Poliser har spärrat av en gata i Berlin efter att en bomb blivit hittad. Foto: Frank Rumpenhorst/AP/TT

  • ANDRA V?RLDSKRIGET

    Militärer krigar i Berlin i slutet av andra världskriget, år 1945.

Gamla bomber i Berlin

I torsdags fick
20 tusen människor
lämna sina hem
i Tysklands huvudstad Berlin.

Poliser hade hittat
två gamla bomber
på olika ställen i staden.
En bomb fanns på botten
av floden Spree
i centrum av Berlin.

Den andra var
i området Spandau.
Den bomben var
över 100 kilo tung.

Nu säger experter att
bomben i floden inte var farlig.
Folk kan flytta hem igen.

Den andra bomben
ska experter ta hand om
under fredagen.

Bomberna är troligen
från andra världskriget.
Kriget slutade för 80 år sedan,
år 1945.
Bomber från kriget blir hittade
i Tyskland då och då.

Poliser och experter brukar
söka igenom marker och vatten
bland annat innan nya byggen startar.
Det är för att se
att det inte finns gamla bomber där.

I somras hittade experter
tre gamla bomber i staden Köln.
Det var amerikanska bomber
från andra världskriget.

År 2017 hittades en stor
bomb i staden Frankfurt.
65 tusen människor
fick då lämna sina hem
tills experter sett till
att bomben inte kunde explodera.

Så många människor har
inte tvingats lämna sina hem
på grund av bomber i Tyskland
sedan andra världskriget.

8 SIDOR/TT

19 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Klass 5B en random person skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:29

    coolt och läskigt att se en bomb

    Svara
  2. oxå random kille från 5B skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:34

    nämmen ture vrf skriver du sånt😤😤😤

    Svara
  3. ledsen skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:35

    lägg av i am sad now
    😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  4. random skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:35

    Hej Hej klass kompisar

    Svara
  5. 5B gå uttttttt skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:36

    bruh hela klassen är här

    Svara
  6. V skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:42

    Nämen usch

    Svara
  7. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 september, 2025 kl. 11:22

    HEMSK!!!

    Svara
Fler liknande artiklar