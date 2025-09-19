Världen
Poliser har spärrat av en gata i Berlin efter att en bomb blivit hittad. Foto: Frank Rumpenhorst/AP/TT
Militärer krigar i Berlin i slutet av andra världskriget, år 1945.
Gamla bomber i Berlin
I torsdags fick
20 tusen människor
lämna sina hem
i Tysklands huvudstad Berlin.
Poliser hade hittat
två gamla bomber
på olika ställen i staden.
En bomb fanns på botten
av floden Spree
i centrum av Berlin.
Den andra var
i området Spandau.
Den bomben var
över 100 kilo tung.
Nu säger experter att
bomben i floden inte var farlig.
Folk kan flytta hem igen.
Den andra bomben
ska experter ta hand om
under fredagen.
Bomberna är troligen
från andra världskriget.
Kriget slutade för 80 år sedan,
år 1945.
Bomber från kriget blir hittade
i Tyskland då och då.
Poliser och experter brukar
söka igenom marker och vatten
bland annat innan nya byggen startar.
Det är för att se
att det inte finns gamla bomber där.
I somras hittade experter
tre gamla bomber i staden Köln.
Det var amerikanska bomber
från andra världskriget.
År 2017 hittades en stor
bomb i staden Frankfurt.
65 tusen människor
fick då lämna sina hem
tills experter sett till
att bomben inte kunde explodera.
Så många människor har
inte tvingats lämna sina hem
på grund av bomber i Tyskland
sedan andra världskriget.
8 SIDOR/TT
19 september 2025
