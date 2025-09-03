Stor parad i Kina

Det är 80 år sedan

andra världskriget tog slut.

Det firade Kina på onsdagen.

Det var en stor

parad för militärer

i huvudstaden Peking.

Tio tusen soldater

gick i paraden.

Kina visade också

flera nya vapen,

bland annat robotar

och drönare.

Kinas ledare Xi Jinping talade.

Han sa att Kina är starkt

och inte går att stoppa.

Ungefär 20 ledare från

andra länder tittade på paraden.

Bland gästerna fanns

Rysslands ledare Vladimir Putin

och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un.

Det är ovanligt att ledarna

för Kina, Ryssland och Nordkorea

visar sig tillsammans.

USAs ledare Donald Trump

var inte i Peking.

Paraden kommer efter

ett viktigt möte i Kina.

Ledare från många

länder pratade.

Experter säger att mötet

var ett försök att

minska USAs makt i världen.

