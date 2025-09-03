Världen

  • APTOPIX China Parade

    Rysslands ledare Vladimir Putin, Kinas ledare Xi Jinping och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un. Foto: AP/TT

  • China Parade

    Kina visade nya vapen på paraden. Här en drönare som kan köra under vatten. Foto: AP/TT

  • China Parade

    En stor kör sjöng under paraden. År 1945 var Kinas krig mot Japan slut.

Stor parad i Kina

Det är 80 år sedan
andra världskriget tog slut.
Det firade Kina på onsdagen.

Det var en stor
parad för militärer
i huvudstaden Peking.

Tio tusen soldater
gick i paraden.
Kina visade också
flera nya vapen,
bland annat robotar
och drönare.

Kinas ledare Xi Jinping talade.
Han sa att Kina är starkt
och inte går att stoppa.

Ungefär 20 ledare från
andra länder tittade på paraden.
Bland gästerna fanns
Rysslands ledare Vladimir Putin
och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un.

Det är ovanligt att ledarna
för Kina, Ryssland och Nordkorea
visar sig tillsammans.

USAs ledare Donald Trump
var inte i Peking.

Paraden kommer efter
ett viktigt möte i Kina.
Ledare från många
länder pratade.

Experter säger att mötet
var ett försök att
minska USAs makt i världen.

8 SIDOR/TT

3 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. China Walker skriver:
    3 september, 2025 kl. 10:26

    Jag är intresserad av Kinas 6th generation stridsflyplan, hypersoniska missiler, icke-människor tank och robot soldat😀. Synd att inte kan se Kinas marin i paraden

    Svara
