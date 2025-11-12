Han har egen el på balkongen

Många tyskar har egen el

från solen på sina balkonger.

Jörg Lühmann

i byn Sieben Linden

i norra Tyskland är en av dem.

Han har två solpaneler.

De har en sladd

som går till ett uttag i väggen

och vidare in i hans lägenhet.

Det är tillåtet i Tyskland.

Jörg Lühmann köpte

solpanelerna för ungefär

3 000 kronor styck.

– Jag stör mig inte på solpanelerna.

Det finns inget dåligt med att ha dem,

säger Jörg Lühmann.

Han räknar med

att tjäna lite mer än

tusen kronor per år

tack vare el från solpanelerna.

Jörg Lühmann borde ha anmält

sina solpaneler till myndigheterna.

Över en miljon tyskar har gjort det.

Myndigheterna tror

att det är flera miljoner till

som har solpaneler.

Elen på balkongen

räcker inte till allt

som en lägenhet behöver.

Men den som har tur kan få

upp till 40 procent

av sin el därifrån.

Många tyskar köpte solpaneler

till balkongen år 2022.

De var rädda att Ryssland

skulle attackera landet då.

I Sverige är det inte tillåtet

att koppla in el från solpaneler

i sin lägenhet.

Det är inte tillräckligt säkert.

Myndigheten Elsäkerhetsverket

undersöker om det är något

som kan bli möjligt.

Men det är inget

som blir klart snart.

8 SIDOR/TT