Världen
Jörg Lühmann vid sina solpaneler på balkongen. Foton: Montgomery/TT
Jörg Lühmann visar sladden som skickar elen från solpanelerna in till lägenheten. Foto: Montgomery/TT
Han har egen el på balkongen
Många tyskar har egen el
från solen på sina balkonger.
Jörg Lühmann
i byn Sieben Linden
i norra Tyskland är en av dem.
Han har två solpaneler.
De har en sladd
som går till ett uttag i väggen
och vidare in i hans lägenhet.
Det är tillåtet i Tyskland.
Jörg Lühmann köpte
solpanelerna för ungefär
3 000 kronor styck.
– Jag stör mig inte på solpanelerna.
Det finns inget dåligt med att ha dem,
säger Jörg Lühmann.
Han räknar med
att tjäna lite mer än
tusen kronor per år
tack vare el från solpanelerna.
Jörg Lühmann borde ha anmält
sina solpaneler till myndigheterna.
Över en miljon tyskar har gjort det.
Myndigheterna tror
att det är flera miljoner till
som har solpaneler.
Elen på balkongen
räcker inte till allt
som en lägenhet behöver.
Men den som har tur kan få
upp till 40 procent
av sin el därifrån.
Många tyskar köpte solpaneler
till balkongen år 2022.
De var rädda att Ryssland
skulle attackera landet då.
I Sverige är det inte tillåtet
att koppla in el från solpaneler
i sin lägenhet.
Det är inte tillräckligt säkert.
Myndigheten Elsäkerhetsverket
undersöker om det är något
som kan bli möjligt.
Men det är inget
som blir klart snart.
8 SIDOR/TT
Lätt att skaffa solpaneler
- Tysklands myndigheter
ändrade regler för solpaneler år 2019.
Då blev det lättare att skaffa solpaneler.
- Solpanelerna är utan skatt.
- Hyresvärdar får inte
säga nej om hyresgäster
vill sätta upp solpaneler
på balkongen.
- Ofta måste en expert
sätta fast solpanelerna
ordentligt.
Det kostar flera tusen.
- I dag finns solpaneler
med sladd och kontakt
att köpa på byggaffärer,
vissa matkedjor och Ikea.
12 november 2025
