Världen

De står på en kulle av sand.

Medlemmar i gruppen Hamas. Bilden är från februari i år. Foto: Abdel Kareem/AP/TT

Hamas har blivit svagare

Terrorister i gruppen Hamas
attackerade Israel
den 7 oktober år 2023.
Över tusen människor dog.
Hamas tog flera fångar, gisslan.

Sedan attacken den 7 oktober
har Israel attackerat området Gaza.
Israels ledare Benjamin Netanyahu
har sagt att Israels krig ska
fortsätta tills alla gisslan är fria
och Hamas inte längre finns.

Gruppen Hamas har funnits
sedan slutet av 1980-talet.

Hamas vill att landet Israel
inte ska finnas.
De vill att platsen där Israel ligger
ska vara palestiniers.

Sedan Hamas startade
har gruppen gjort
flera attacker mot Israel.
Många vanliga människor
har dött i attackerna.

Sedan år 2007 är det också Hamas
som styr myndigheterna i Gaza.

Efter attacken den 7 oktober
har Israel dödat flera
viktiga personer i Hamas.
Israel säger också
att de har förstört
viktiga saker för Hamas
som vapen och byggnader.

Joas Wagemakers jobbar
på universitet i Utrecht
i landet Nederländerna.
Han är expert på Hamas.

Israels attacker har gjort Hamas
mycket svagare än
de var den 7 oktober.
Hamas kan inte attackera Israel
på samma sätt igen.
Det säger Joas Wagemakers
till nyhetsbyrån TT.

Samtidigt har Israels krig i Gaza
fått mycket kritik.
Israel har dödat ungefär 60 tusen
människor i Gaza.
De allra flesta var vanliga människor.

Allt fler experter och forskare i världen
säger att Israel gör brottet folkmord
mot palestinier.

Israels krig i Gaza kan också
ha gjort många unga män arga.
Det kan ha gjort att gruppen Hamas
får nya medlemmar.
Flera av dem kan ha gått med
i Hamas för att kriga mot Israel.
I våras var det ungefär 40 tusen
som krigade för Hamas.
Det skriver den israeliska
tidningen Haaertz.

EU, USA och andra länder
säger att Hamas är terrorister.

8 SIDOR/TT

Frågor om kriget

5 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Free palastine skriver:
    5 september, 2025 kl. 10:06

    Men Mellanöstern och Asien säger Israel är en trerorister som rånar palastines marken.

    Svara
  2. V skriver:
    5 september, 2025 kl. 10:06

    Bra

    Svara
  3. Israel har bara skyddat sig skriver:
    5 september, 2025 kl. 12:09

    Free palastine Du läste att det va Palestina som attackerade

    Svara
  4. Free palastine skriver:
    5 september, 2025 kl. 16:16

    Det finns inte land som heter Israel det är palastina land som tillhör araber. De som kom de kommer från Polen och usa och de kan åka till baka till sitt land och där skaffa de en Egen land som kallas den isreal

    Svara
  5. Svensk-American skriver:
    5 september, 2025 kl. 18:12

    Det USA-stödda Israel begår ett folkmord i Palestina och det bästa ni kan göra är att publicera detta struntprat. Vad har hänt med den svenska nationen som en gång stod ståndaktigt för rättvisa och mänskliga rättigheter?

    Svara
