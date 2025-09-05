Världen
Medlemmar i gruppen Hamas. Bilden är från februari i år. Foto: Abdel Kareem/AP/TT
Hamas har blivit svagare
Terrorister i gruppen Hamas
attackerade Israel
den 7 oktober år 2023.
Över tusen människor dog.
Hamas tog flera fångar, gisslan.
Sedan attacken den 7 oktober
har Israel attackerat området Gaza.
Israels ledare Benjamin Netanyahu
har sagt att Israels krig ska
fortsätta tills alla gisslan är fria
och Hamas inte längre finns.
Gruppen Hamas har funnits
sedan slutet av 1980-talet.
Hamas vill att landet Israel
inte ska finnas.
De vill att platsen där Israel ligger
ska vara palestiniers.
Sedan Hamas startade
har gruppen gjort
flera attacker mot Israel.
Många vanliga människor
har dött i attackerna.
Sedan år 2007 är det också Hamas
som styr myndigheterna i Gaza.
Efter attacken den 7 oktober
har Israel dödat flera
viktiga personer i Hamas.
Israel säger också
att de har förstört
viktiga saker för Hamas
som vapen och byggnader.
Joas Wagemakers jobbar
på universitet i Utrecht
i landet Nederländerna.
Han är expert på Hamas.
Israels attacker har gjort Hamas
mycket svagare än
de var den 7 oktober.
Hamas kan inte attackera Israel
på samma sätt igen.
Det säger Joas Wagemakers
till nyhetsbyrån TT.
Samtidigt har Israels krig i Gaza
fått mycket kritik.
Israel har dödat ungefär 60 tusen
människor i Gaza.
De allra flesta var vanliga människor.
Allt fler experter och forskare i världen
säger att Israel gör brottet folkmord
mot palestinier.
Israels krig i Gaza kan också
ha gjort många unga män arga.
Det kan ha gjort att gruppen Hamas
får nya medlemmar.
Flera av dem kan ha gått med
i Hamas för att kriga mot Israel.
I våras var det ungefär 40 tusen
som krigade för Hamas.
Det skriver den israeliska
tidningen Haaertz.
EU, USA och andra länder
säger att Hamas är terrorister.
8 SIDOR/TT
5 september 2025
