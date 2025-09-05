Hamas har blivit svagare

Terrorister i gruppen Hamas

attackerade Israel

den 7 oktober år 2023.

Över tusen människor dog.

Hamas tog flera fångar, gisslan.

Sedan attacken den 7 oktober

har Israel attackerat området Gaza.

Israels ledare Benjamin Netanyahu

har sagt att Israels krig ska

fortsätta tills alla gisslan är fria

och Hamas inte längre finns.

Gruppen Hamas har funnits

sedan slutet av 1980-talet.

Hamas vill att landet Israel

inte ska finnas.

De vill att platsen där Israel ligger

ska vara palestiniers.

Sedan Hamas startade

har gruppen gjort

flera attacker mot Israel.

Många vanliga människor

har dött i attackerna.

Sedan år 2007 är det också Hamas

som styr myndigheterna i Gaza.

Efter attacken den 7 oktober

har Israel dödat flera

viktiga personer i Hamas.

Israel säger också

att de har förstört

viktiga saker för Hamas

som vapen och byggnader.

Joas Wagemakers jobbar

på universitet i Utrecht

i landet Nederländerna.

Han är expert på Hamas.

Israels attacker har gjort Hamas

mycket svagare än

de var den 7 oktober.

Hamas kan inte attackera Israel

på samma sätt igen.

Det säger Joas Wagemakers

till nyhetsbyrån TT.

Samtidigt har Israels krig i Gaza

fått mycket kritik.

Israel har dödat ungefär 60 tusen

människor i Gaza.

De allra flesta var vanliga människor.

Allt fler experter och forskare i världen

säger att Israel gör brottet folkmord

mot palestinier.

Israels krig i Gaza kan också

ha gjort många unga män arga.

Det kan ha gjort att gruppen Hamas

får nya medlemmar.

Flera av dem kan ha gått med

i Hamas för att kriga mot Israel.

I våras var det ungefär 40 tusen

som krigade för Hamas.

Det skriver den israeliska

tidningen Haaertz.

EU, USA och andra länder

säger att Hamas är terrorister.

