Hans program blev stoppat

Jimmy Kimmel är

en populär komiker.

Han har ett program

på tv i USA,

Jimmy Kimmel Live.

Programmet sänds

på kanalen ABC.

Men nu har kanalen

stoppat programmet.

Det hände efter att Kimmel

pratat om amerikanen Charlie Kirk

som nyligen blev mördad.

Kimmel sa att folk

som röstar på Trump

försöker visa att

Kirks mördare inte gillade Trump.

De vill att det ska gå bättre

för Trump i politiken.

Så sa Kimmel ungefär.

Det är inte klart

om Kimmels program

kommer tillbaka i tv.

Många har protesterat

efter att programmet blev stoppat.

De anklagar kanalen

för att stoppa

folks rätt att prata fritt,

yttrandefrihet.

Jimmy Kimmel är också känd

för att ofta skämta elakt

om Donald Trump i sina program.

Men Donald Trump är nöjd.

– Det här är goda nyheter

för USA. Kimmel har noll talang,

skrev Trump på internet.

8 SIDOR/TT