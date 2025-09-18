Världen

Jimmy Kimmel ansiktsbild.

Jimmy Kimmels program på tv är stoppat. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Hans program blev stoppat

Jimmy Kimmel är
en populär komiker.
Han har ett program
på tv i USA,
Jimmy Kimmel Live.

Programmet sänds
på kanalen ABC.
Men nu har kanalen
stoppat programmet.

Det hände efter att Kimmel
pratat om amerikanen Charlie Kirk
som nyligen blev mördad.

Kimmel sa att folk
som röstar på Trump
försöker visa att
Kirks mördare inte gillade Trump.
De vill att det ska gå bättre
för Trump i politiken.
Så sa Kimmel ungefär.

Det är inte klart
om Kimmels program
kommer tillbaka i tv.

Många har protesterat
efter att programmet blev stoppat.
De anklagar kanalen
för att stoppa
folks rätt att prata fritt,
yttrandefrihet.

Jimmy Kimmel är också känd
för att ofta skämta elakt
om Donald Trump i sina program.

Men Donald Trump är nöjd.

– Det här är goda nyheter
för USA. Kimmel har noll talang,
skrev Trump på internet.

8 SIDOR/TT

Mordet på Charlie Kirk

  • Charlie Kirk blev skjuten
    till döds när han pratade på
    ett stort möte om politik i USA.
  • Kirk var känd för att
    stötta Donald Trump.
  • Poliser har tagit fast
    en misstänkt mördare.
    Det är en ung man.
  • Det är inte klart varför Kirk
    blev mördad.
    En del tror att mördaren
    hatade Kirk och Trump
    för deras politik.
Han talar inför massor av folk. Charlie Kirk på mötet innan han blev skjuten. Foto: Tess Crowley/The Deseraet News/AP/TT

18 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Nija skriver:
    18 september, 2025 kl. 16:11

    värför det

    Svara
