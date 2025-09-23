Världen

  • Jimmy Kimmel

    Folk protesterade när Kimmels program stoppades. Foto: Jae C Hong/AP/TT

  • LA Special Screening of

    Jimmy Kimmels program på tv blev stoppat. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Kimmel tillbaka i tv

Den amerikanska komikern
Jimmy Kimmel har ett populärt
program som går på tv i USA.
Programmet heter
Jimmy Kimmel Live.

Programmet sänds på kanalen ABC.
Det är företaget Disney som äger kanalen.
Förra veckan stoppade de Kimmels program.
Det hände efter att Kimmel
hade pratat om bråken som startat i USA
efter mordet på amerikanen Charlie Kirk.

Många protesterade mot att
Kimmels program blev stoppat.
De tyckte kanalen stoppade folks rätt
att prata fritt, yttrandefrihet.
Några kändisar sa att de skulle
sluta betala för Disneys kanaler.

Nu ändrar sig företaget Disney.
Jimmy Kimmels program
får komma tillbaka direkt.

Kanalen sa att de tog beslutet
på grund av allt bråk
som blivit i USA efter mordet.

De tyckte att det som Jimmy Kimmel sa
var hårt och utan känslor.
Nu har kanalen pratat med Kimmel.
De säger att han får
fortsätta med sitt program.

8 SIDOR/TT

Inte klart varför Charlie Kirk blev mördad

  • I sitt program pratade Jimmy Kimmel
    om folk som har röstat på Donald Trump.
    Han sa att Charlie Kirks mördare
    kanske skulle kunna vara en av dem.
  • Charlie Kirk sköts till döds
    när han pratade på ett universitet i USA.
    Det hände den 10 september.
  • Poliserna har tagit fast en ung man
    som heter Tyler Robinson.
    De tror att han mördade Kirk.
  • Poliserna undersöker fortfarande
    varför Robinson mördade Kirk.
  • Charlie Kirk var känd
    för att stötta USAs ledare
    Donald Trump och hans politik.
Han talar inför massor av folk. Charlie Kirk på mötet innan han blev skjuten. Foto: Tess Crowley/The Deseret News/AP/TT

23 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Jimmy Kimmel ☑️ skriver:
    23 september, 2025 kl. 13:34

    yo mam

    Svara
  2. Bette Wont skriver:
    23 september, 2025 kl. 15:06

    Han har faktiskt ingen talang. Han är bara arrogant och trolig.

    Svara
