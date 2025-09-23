Världen
Folk protesterade när Kimmels program stoppades. Foto: Jae C Hong/AP/TT
Jimmy Kimmels program på tv blev stoppat. Foto: Richard Shotwell/AP/TT
Kimmel tillbaka i tv
Den amerikanska komikern
Jimmy Kimmel har ett populärt
program som går på tv i USA.
Programmet heter
Jimmy Kimmel Live.
Programmet sänds
på kanalen ABC.
Det är företaget Disney som äger kanalen.
Förra veckan stoppade de Kimmels program.
Det hände efter att Kimmel
hade pratat om bråken som startat i USA
efter mordet på amerikanen Charlie Kirk.
Många protesterade mot att
Kimmels program blev stoppat.
De tyckte kanalen stoppade folks rätt
att prata fritt, yttrandefrihet.
Några kändisar sa att de skulle
sluta betala för Disneys kanaler.
Nu ändrar sig företaget Disney.
Jimmy Kimmels program
får komma tillbaka direkt.
Kanalen sa att de tog beslutet
på grund av allt bråk
som blivit i USA efter mordet.
De tyckte att det som Jimmy Kimmel sa
var hårt och utan känslor.
Nu har kanalen pratat med Kimmel.
De säger att han får
fortsätta med sitt program.
8 SIDOR/TT
Inte klart varför Charlie Kirk blev mördad
- I sitt program pratade Jimmy Kimmel
om folk som har röstat på Donald Trump.
Han sa att Charlie Kirks mördare
kanske skulle kunna vara en av dem.
- Charlie Kirk sköts till döds
när han pratade på ett universitet i USA.
Det hände den 10 september.
- Poliserna har tagit fast en ung man
som heter Tyler Robinson.
De tror att han mördade Kirk.
- Poliserna undersöker fortfarande
varför Robinson mördade Kirk.
- Charlie Kirk var känd
för att stötta USAs ledare
Donald Trump och hans politik.
23 september 2025
yo mam
Han har faktiskt ingen talang. Han är bara arrogant och trolig.