Kimmel tillbaka i tv

Den amerikanska komikern

Jimmy Kimmel har ett populärt

program som går på tv i USA.

Programmet heter

Jimmy Kimmel Live.

Programmet sänds på kanalen ABC.

Det är företaget Disney som äger kanalen.

Förra veckan stoppade de Kimmels program.

Det hände efter att Kimmel

hade pratat om bråken som startat i USA

efter mordet på amerikanen Charlie Kirk.

Många protesterade mot att

Kimmels program blev stoppat.

De tyckte kanalen stoppade folks rätt

att prata fritt, yttrandefrihet.

Några kändisar sa att de skulle

sluta betala för Disneys kanaler.

Nu ändrar sig företaget Disney.

Jimmy Kimmels program

får komma tillbaka direkt.

Kanalen sa att de tog beslutet

på grund av allt bråk

som blivit i USA efter mordet.

De tyckte att det som Jimmy Kimmel sa

var hårt och utan känslor.

Nu har kanalen pratat med Kimmel.

De säger att han får

fortsätta med sitt program.

8 SIDOR/TT