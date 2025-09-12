Världen
Poliser jobbar efter mordet på Kirk. Foton: Tess Croewley/The Deseret News/AP/TT
Charlie Kirk delade ut kepsar till publiken strax innan han blev mördad.
Många är ledsna efter mordet på Kirk. Foto: Ross D Franklin/AP/TT
Poliser jagar Kirks mördare
I onsdags blev
31-åriga amerikanen Charlie Kirk
skjuten till döds i USA.
Tusentals unga personer
var på ett stort möte
för att lyssna på Kirk
när någon sköt honom.
Skjutningen hände utomhus
på ett universitet i Utah
i västra USA.
Kirk var känd för
att stötta USAs ledare
Donald Trumps politik.
Han fick många unga människor
att rösta på Trump i förra valet.
Nu jagar poliserna Kirks mördare.
De har bilder på en person
som springer på ett tak
efter skjutningen.
Det kan vara mördaren.
Samtidigt sprids filmer på internet
som visar mordet på Kirk.
Många unga har sett filmerna.
Det sprids också
många rykten om mordet.
Samtidigt har det blivit
mycket bråk i politiken.
Politiker i Trumps parti Republikanerna
säger att mordet är
partiet Demokraternas fel.
Politiker i Demokraterna
säger att mordet beror på
lagarna om vapen.
Många är nu oroliga över
över att det ska bli mer bråk
och våld i USA
på grund av mordet.
8 SIDOR/TT
Vem var Charlie Kirk?
- Charlie Kirk var mycket känd.
Miljoner människor följde honom
i apparna Tiktok och X.
- Kirk stöttade Donald Trump.
Han fick unga att rösta på Trump i valet.
- Kirk var känd för att ordna stora möten
på universitet. Där pratade han
om politik med unga personer.
Det blev ofta bråk på mötena.
- Kirks politik var konservativ.
- Han ville att kristna kyrkan
skulle vara en del av politiken i USA.
- Kirk ville stoppa invandring.
- Han var kritisk mot transpersoner.
- Han ville stoppa kvinnors rätt till abort.
- Kirke ville också att folk i USA
skulle ha rätt att ha vapen.
12 september 2025