Poliser jagar Kirks mördare

I onsdags blev

31-åriga amerikanen Charlie Kirk

skjuten till döds i USA.

Tusentals unga personer

var på ett stort möte

för att lyssna på Kirk

när någon sköt honom.

Skjutningen hände utomhus

på ett universitet i Utah

i västra USA.

Kirk var känd för

att stötta USAs ledare

Donald Trumps politik.

Han fick många unga människor

att rösta på Trump i förra valet.

Nu jagar poliserna Kirks mördare.

De har bilder på en person

som springer på ett tak

efter skjutningen.

Det kan vara mördaren.

Samtidigt sprids filmer på internet

som visar mordet på Kirk.

Många unga har sett filmerna.

Det sprids också

många rykten om mordet.

Samtidigt har det blivit

mycket bråk i politiken.

Politiker i Trumps parti Republikanerna

säger att mordet är

partiet Demokraternas fel.

Politiker i Demokraterna

säger att mordet beror på

lagarna om vapen.

Många är nu oroliga över

över att det ska bli mer bråk

och våld i USA

på grund av mordet.

8 SIDOR/TT