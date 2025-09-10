Världen

En stor stad med många hus. En bit bort syns ett stort moln av rök.

Rök efter Israels attack mot Qatar. Foto: AP/TT

Israel attackerade Qatar

Israel har gjort en attack
mot staden Doha i landet Qatar.
Attacken hände i tisdags.

Israels ledare säger att Israel
gjorde attacken för att döda
personer i gruppen Hamas
som fanns i Qatar.
Fem personer i Hamas blev dödade.
Det säger Hamas själva.

Hamas hade samlats i staden Doha
för att prata om Donald Trumps
förslag om en paus i kriget
i det palestinska området Gaza.
Det säger en person till israelisk tv.

Flera ledare i världen
säger att det var fel
av Israel att attackera Qatar.
Tre av dem är USAs ledare Donald Trump,
Frankrikes ledare Emmanuel Macron
och Förenta Nationernas, FNs,
ledare António Guterres.

I måndags hände en attack
på en buss i Israel.
Sex personer blev dödade.
Hamas har sagt att de gjorde attacken.
Israel säger att attacken
mot Qatar var en hämnd.

Israel och Hamas som styr i Gaza
krigar mot varandra.
Flera länder säger att Hamas
är en terroristgrupp.

8 SIDOR/TT

10 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. va skriver:
    10 september, 2025 kl. 09:54

    ahhh

    Svara
  2. Sofia skriver:
    10 september, 2025 kl. 10:41

    Fruktansvärd. Hur kan ett land bara bomba annat land och komma undan? Vill de att Quatar förklarar krig? De förstörde deras hus och trottoarer och sen säger de bara äsch, det är ok, va nu inte antisemitisk. Föreställ er att Norge skulle skicka en missil till Stockholm, eftersom nån norsk mördare just råkar befinna sig där. Är det framtiden?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar