Världen
Rök efter Israels attack mot Qatar. Foto: AP/TT
Israel attackerade Qatar
Israel har gjort en attack
mot staden Doha i landet Qatar.
Attacken hände i tisdags.
Israels ledare säger att Israel
gjorde attacken för att döda
personer i gruppen Hamas
som fanns i Qatar.
Fem personer i Hamas blev dödade.
Det säger Hamas själva.
Hamas hade samlats i staden Doha
för att prata om Donald Trumps
förslag om en paus i kriget
i det palestinska området Gaza.
Det säger en person till israelisk tv.
Flera ledare i världen
säger att det var fel
av Israel att attackera Qatar.
Tre av dem är USAs ledare Donald Trump,
Frankrikes ledare Emmanuel Macron
och Förenta Nationernas, FNs,
ledare António Guterres.
I måndags hände en attack
på en buss i Israel.
Sex personer blev dödade.
Hamas har sagt att de gjorde attacken.
Israel säger att attacken
mot Qatar var en hämnd.
Israel och Hamas som styr i Gaza
krigar mot varandra.
Flera länder säger att Hamas
är en terroristgrupp.
8 SIDOR/TT
10 september 2025
Fruktansvärd. Hur kan ett land bara bomba annat land och komma undan? Vill de att Quatar förklarar krig? De förstörde deras hus och trottoarer och sen säger de bara äsch, det är ok, va nu inte antisemitisk. Föreställ er att Norge skulle skicka en missil till Stockholm, eftersom nån norsk mördare just råkar befinna sig där. Är det framtiden?