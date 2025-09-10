Israel attackerade Qatar

Israel har gjort en attack

mot staden Doha i landet Qatar.

Attacken hände i tisdags.

Israels ledare säger att Israel

gjorde attacken för att döda

personer i gruppen Hamas

som fanns i Qatar.

Fem personer i Hamas blev dödade.

Det säger Hamas själva.

Hamas hade samlats i staden Doha

för att prata om Donald Trumps

förslag om en paus i kriget

i det palestinska området Gaza.

Det säger en person till israelisk tv.

Flera ledare i världen

säger att det var fel

av Israel att attackera Qatar.

Tre av dem är USAs ledare Donald Trump,

Frankrikes ledare Emmanuel Macron

och Förenta Nationernas, FNs,

ledare António Guterres.

I måndags hände en attack

på en buss i Israel.

Sex personer blev dödade.

Hamas har sagt att de gjorde attacken.

Israel säger att attacken

mot Qatar var en hämnd.

Israel och Hamas som styr i Gaza

krigar mot varandra.

Flera länder säger att Hamas

är en terroristgrupp.

