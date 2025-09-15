Många protesterade i London

Det har varit en stor protest

mot regeringen

i Storbritanniens

huvudstad London.

Protesten var i lördags.

Över hundra tusen

människor var med

och protesterade.

En känd högerextrem man,

Tommy Robinson,

hade ordnat protesten.

Han är bland annat känd

för att han vill

stoppa invandringen.

Protesten skulle handla om

rätten att tala fritt,

yttrandefrihet.

Men många som var med

protesterade mot invandringen

och andra saker.

Det blev våldsamt

mellan en del som protesterade

och poliserna.

Flera personer

blev tagna av poliserna.

Minst 26 poliser blev skadade.

Kändisen Elon Musk

talade under protesten.

Han var med på video.

Han sa bland annat

att politikerna

i Storbritanniens riksdag

måste sluta och

att det måste bli ett nytt val.

Landets ledare Keir Starmer

har skrivit om protesten

på sajten X.

– Folk har rätt att protestera

på ett fredligt sätt.

Men det är inte okej

att attackera poliser.

Det är inte heller okej

att skrämma människor

på grund av vilken färg de har på sin hud.

Det skriver Starmer bland annat.

