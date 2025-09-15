Världen
Det har varit en stor protest i Storbritannien. Foto: Joanna Chan/AP/TT
Många protesterade i London
Det har varit en stor protest
mot regeringen
i Storbritanniens
huvudstad London.
Protesten var i lördags.
Över hundra tusen
människor var med
och protesterade.
En känd högerextrem man,
Tommy Robinson,
hade ordnat protesten.
Han är bland annat känd
för att han vill
stoppa invandringen.
Protesten skulle handla om
rätten att tala fritt,
yttrandefrihet.
Men många som var med
protesterade mot invandringen
och andra saker.
Det blev våldsamt
mellan en del som protesterade
och poliserna.
Flera personer
blev tagna av poliserna.
Minst 26 poliser blev skadade.
Kändisen Elon Musk
talade under protesten.
Han var med på video.
Han sa bland annat
att politikerna
i Storbritanniens riksdag
måste sluta och
att det måste bli ett nytt val.
Landets ledare Keir Starmer
har skrivit om protesten
på sajten X.
– Folk har rätt att protestera
på ett fredligt sätt.
Men det är inte okej
att attackera poliser.
Det är inte heller okej
att skrämma människor
på grund av vilken färg de har på sin hud.
Det skriver Starmer bland annat.
8 SIDOR/TT
15 september 2025
tycker att man kan sluta med att ta för många flyktingar ,det finns inga jobb till de egna.och det är inte rasistiskt om man säger vad man tycker.men folk tolkar som de vill.
såg på nyheterna igår att många flyktingar i England få bo på hotell 😡😡inte undra på att folk protesterar.
Europa behöver invandrare och på sitt sätt även muslimsk kultur! England har x olika nationer-folk behöver bra förutsättningar för livet…England är rik och måste spendera sina pengar på sina medborgare! Det är bostadbrist och annat där…lycka till England!!!