Världen
Ministrar i danska regeringen, polis och militär pratar om drönarna. Foto: Emil Helms/Scanpix/TT
Nya drönare över Danmark
Flera drönare har flugit
över danska flygplatser
under natten mot torsdag
och på morgonen.
Minst fyra flygplatser
fick stoppa sin trafik
på grund av drönarna.
I måndags flög också
okända drönare över
den danska flygplatsen Kastrup.
Det är inte klart
var drönarna kommer ifrån.
Men landets regering
och poliserna säger
att det är allvarligt.
– Målet med den här sortens
attack är att skrämma oss.
Det säger den danska ministern
Peter Hummelgaard.
8 SIDOR/TT
25 september 2025
Jag tänker det är en hot från Ryssland
Är drönarna från Ryssland?
Tycker att ryssarna ska sluta och terrorisera
Kanske USA för att skrämma Danmark och Ta den platsen som de är intresserad för
so klart du säger det är ryysland V de sa själva at ingen vet vem det va
Målet i den första fasen är ganska enkelt: att observera vad som händer och reaktionerna inom EU/NATO
Tänka drönare från Ryssland.