Nya drönare över Danmark 

Flera drönare har flugit

över danska flygplatser

under natten mot torsdag

och på morgonen.

Minst fyra flygplatser

fick stoppa sin trafik

på grund av drönarna.

I måndags flög också

okända drönare över

den danska flygplatsen Kastrup.

Det är inte klart

var drönarna kommer ifrån.

Men landets regering

och poliserna säger

att det är allvarligt.

– Målet med den här sortens

attack är att skrämma oss.

Det säger den danska ministern

Peter Hummelgaard.

