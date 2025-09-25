Världen

Fyra män håller presskonferens.

Ministrar i danska regeringen, polis och militär pratar om drönarna. Foto: Emil Helms/Scanpix/TT

Nya drönare över Danmark 

Flera drönare har flugit
över danska flygplatser
under natten mot torsdag
och på morgonen.

Minst fyra flygplatser
fick stoppa sin trafik
på grund av drönarna.

I måndags flög också
okända drönare över
den danska flygplatsen Kastrup.

Det är inte klart
var drönarna kommer ifrån.

Men landets regering
och poliserna säger
att det är allvarligt.

– Målet med den här sortens
attack är att skrämma oss.

Det säger den danska ministern
Peter Hummelgaard.

8 SIDOR/TT

25 september 2025

  1. Man skriver:
    25 september, 2025 kl. 10:22

    Jag tänker det är en hot från Ryssland

  2. Vinne skriver:
    25 september, 2025 kl. 12:25

    Är drönarna från Ryssland?

  3. V skriver:
    25 september, 2025 kl. 12:30

    Tycker att ryssarna ska sluta och terrorisera

  4. Hhhh skriver:
    25 september, 2025 kl. 12:36

    Kanske USA för att skrämma Danmark och Ta den platsen som de är intresserad för

  5. Bannan skriver:
    25 september, 2025 kl. 12:43

    so klart du säger det är ryysland V de sa själva at ingen vet vem det va

  6. Vladimir skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:10

    Målet i den första fasen är ganska enkelt: att observera vad som händer och reaktionerna inom EU/NATO

  7. Alisha skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:12

    Tänka drönare från Ryssland.

