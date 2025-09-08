Världen
Poliser och räddningstjänst jobbar vid bussen. Foto: Mahmoud Illean/AP/TT
Sex döda i skjutning i Jerusalem
Minst sex personer har dött
efter en skjutning på en buss
i staden Jerusalem.
Skjutningen hände tidigt på måndagen.
Två personer gick in
i bussen och sköt.
Flera människor blev skadade.
Det är inte säkert om alla överlever.
De två skyttarna dog.
Poliserna sköt dem på platsen.
Skjutningen hände
i området Ramot i östra Jerusalem.
Israel tog över området år 1967.
Men enligt Förenta Nationerna, FN,
bröt Israel mot lagen.
FN säger att området tillhör palestinier.
Poliser i Israel säger att de
tror att skjutningen var en terrorattack.
Männen som sköt kom från en by
i det palestinska området
Västbanken, säger poliserna.
Samtidigt fortsätter
kriget i det palestinska
området Gaza.
Den senaste veckan
har Israel fortsatt
att ta över Gaza stad.
Landets militärer säger
att Israel nu styr
nästan halva staden.
Många människor i Gaza
har dött den senaste veckan
av Israels attacker.
Det säger myndigheter i området.
I Gaza stad är också
svälten mycket svår.
Många människor saknar mat.
8 SIDOR/TT
8 september 2025
Sverige och svenskarna är fantastiska vi har skickat mycket hjälp till Gaza. tänk och de rika muslimska länderna hjälper Gaza lika mycket med mat och vård så blir det bra.vi hjälper alla länder i nöd .jag är stolt för att vara svensk.😍😍
Det är de muslimska länderna runt omkring Gaza, som ska hjälpa dem. Vi i Sverige har inget med det att göra. De beter sig avskyvärt muslimerna, som inte hjälper sina egna.
De struntar i sina muslimska bröder och systrar, sämre människor kan inte finnas.
Varje dag dödar Israel kvinnor och barn i de ockuperade områdena, stjäl deras mark, förstör deras försörjning, tar dem som gisslan i sina medeltida fängelser och svälter miljontals människor i Gaza medan världen ser på i tyst medverkan. Och när de sedan slår ut i desperat våld som svar, är det nyheter?