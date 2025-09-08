Sex döda i skjutning i Jerusalem

Minst sex personer har dött

efter en skjutning på en buss

i staden Jerusalem.

Skjutningen hände tidigt på måndagen.

Två personer gick in

i bussen och sköt.

Flera människor blev skadade.

Det är inte säkert om alla överlever.

De två skyttarna dog.

Poliserna sköt dem på platsen.

Skjutningen hände

i området Ramot i östra Jerusalem.

Israel tog över området år 1967.

Men enligt Förenta Nationerna, FN,

bröt Israel mot lagen.

FN säger att området tillhör palestinier.

Poliser i Israel säger att de

tror att skjutningen var en terrorattack.

Männen som sköt kom från en by

i det palestinska området

Västbanken, säger poliserna.

Samtidigt fortsätter

kriget i det palestinska

området Gaza.

Den senaste veckan

har Israel fortsatt

att ta över Gaza stad.

Landets militärer säger

att Israel nu styr

nästan halva staden.

Många människor i Gaza

har dött den senaste veckan

av Israels attacker.

Det säger myndigheter i området.

I Gaza stad är också

svälten mycket svår.

Många människor saknar mat.

