    En blodig kamera. Det var journalisten Mariam Dagga som ägde den. Hon blev dödad förra veckan när Israels militärer bombade ett sjukhus i Gaza. Foto: AP/TT

    Mariam Dagga med en väst som det står press på. Västen skulle visa att hon är journalist och ska skyddas i krig. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

    En bild från tidningen ETC. De visar på sin sajt att de är med i protesten mot att journalister dödas.

    Människor i Gaza som ber vid kropparna till dödade journalister. Foto: AP/TT

Protest mot dödade journalister

Många tidningar
och sajter för nyheter
har en protest i dag,
den 1 september.

De visar en svart första sida
i sina tidningar
eller på sina sajter.

Sidan säger att det inte
kommer att komma
några nyheter från Gaza
om Israels militärer dödar
alla journalisterna där.
Hittills har Israel dödat
över 200 journalister i Gaza.

Tidningarna  kräver
att palestinska journalister
skyddas i Gaza.
De vill att världens regeringar
och Förenta Nationerna, FN,
stoppar Israels militärer
från att göra brott mot journalisterna.

Sedan kriget i Gaza startade
har ovanligt många journalister
och vanliga människor
blivit dödade av Israels bomber.
Det visar undersökningar.
Israel har också attackerat
de flesta sjukhusen i Gaza.

Vanliga människor, journalister,
sjukhus, personal på sjukhus
och skolor ska skyddas i krig.
Det säger krigets lagar.

Det är organisationerna
Reportar utan gränser och Avaaz
som har ordnat tidningarnas protest.
Över 250 tidningar och sajter
från 70 länder är med i protesten.
Det säger organisationerna.

I Sverige är bara två
tidningar med i protesten.
Det är tidningen ETC
och Skånska Dagbladet.

Flera hundra forskare i världen
säger nu att Israel gör brottet
folkmord mot palestinier.
Israel har dödat eller skadat
fler än 5o tusen barn,
säger forskarna.

Domstolen ICJ i Nederländerna
undersöker sedan tidigare om Israel
är skyldigt till folkmord i Gaza.
Det kan ta många år innan
deras undersökning är klar.

Vad betyder folkmord?

  • Folkmord betyder att någon
    försöker döda eller
    förstöra en hel folkgrupp,
    eller en stor del av en folkgrupp.
  • Till exempel på grund av
    deras religion, hudfärg
    eller var de kommer från.
  • Folkmord kan vara
    när någon dödar, svälter
    eller tvingar bort människor.
  • Den som gör folkmord
    ska vilja att en särskild grupp
    människor ska försvinna.
  • Ordet folkmord kom till
    efter andra världskriget.
  • Det var för att kunna
    beskriva och döma någon
    för de massmord som
    hände under Förintelsen.
  • Då dödade nazisterna i Tyskland
    sex miljoner judar.
  • Det var juristen Raphael Lemkin
    som kom på ordet folkmord.
    Han kämpade för att
    folkmord skulle bli ett brott.
  • Raphael Lemkin förlorade själv
    hela sin familj under Förintelsen.
    Han flydde till USA
    under andra världskriget.
    Raphael Lemkin dog år 1959.
Han har kostym. Bilden är svart och vit. Raphael Lemkin. Foto: AP/TT

1 september 2025

1 kommentar
  1. V skriver:
    1 september, 2025 kl. 14:35

    Varför åker man till vildarna??klart man blir dödat .dom vet inte va människoliv betyder.dessa skjuter på allt som rör sig.åk inte ditt!!man kan bli mördat.

    Svara
