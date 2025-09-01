Protest mot dödade journalister

Många tidningar

och sajter för nyheter

har en protest i dag,

den 1 september.

De visar en svart första sida

i sina tidningar

eller på sina sajter.

Sidan säger att det inte

kommer att komma

några nyheter från Gaza

om Israels militärer dödar

alla journalisterna där.

Hittills har Israel dödat

över 200 journalister i Gaza.

Tidningarna kräver

att palestinska journalister

skyddas i Gaza.

De vill att världens regeringar

och Förenta Nationerna, FN,

stoppar Israels militärer

från att göra brott mot journalisterna.

Sedan kriget i Gaza startade

har ovanligt många journalister

och vanliga människor

blivit dödade av Israels bomber.

Det visar undersökningar.

Israel har också attackerat

de flesta sjukhusen i Gaza.

Vanliga människor, journalister,

sjukhus, personal på sjukhus

och skolor ska skyddas i krig.

Det säger krigets lagar.

Det är organisationerna

Reportar utan gränser och Avaaz

som har ordnat tidningarnas protest.

Över 250 tidningar och sajter

från 70 länder är med i protesten.

Det säger organisationerna.

I Sverige är bara två

tidningar med i protesten.

Det är tidningen ETC

och Skånska Dagbladet.

Flera hundra forskare i världen

säger nu att Israel gör brottet

folkmord mot palestinier.

Israel har dödat eller skadat

fler än 5o tusen barn,

säger forskarna.

Domstolen ICJ i Nederländerna

undersöker sedan tidigare om Israel

är skyldigt till folkmord i Gaza.

Det kan ta många år innan

deras undersökning är klar.

