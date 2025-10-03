Världen
Poliser vid platsen där attacken hände. Foto: Ian Hodgson/AP/TT
Attack var terrordåd
Två personer dog
och fyra blev skadade
när en man attackerade
en judisk synagoga
i staden Manchester
i Storbritannien.
Det hände i torsdags
på morgonen.
Mannen som gjorde
attacken är död.
Poliserna sköt honom.
Nu säger poliserna
att mannen
var en terrorist.
Poliserna har också tagit fast
tre andra personer
som är misstänkta för brott.
Attacken hände under
den judiska högtiden
jom kippur.
Många människor var
i synagogan för att be.
Mannen körde på människor
med sin bil och sedan
attackerade han med en kniv.
Storbritanniens ledare
Keir Starmer har
pratat om det som hände.
Han sa att hatet mot
judar ökar, antisemitism,
och att Storbritannien
måste kämpa mot det.
3 oktober 2025
