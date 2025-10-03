Attack var terrordåd

Två personer dog

och fyra blev skadade

när en man attackerade

en judisk synagoga

i staden Manchester

i Storbritannien.

Det hände i torsdags

på morgonen.

Mannen som gjorde

attacken är död.

Poliserna sköt honom.

Nu säger poliserna

att mannen

var en terrorist.

Poliserna har också tagit fast

tre andra personer

som är misstänkta för brott.

Attacken hände under

den judiska högtiden

jom kippur.

Många människor var

i synagogan för att be.

Mannen körde på människor

med sin bil och sedan

attackerade han med en kniv.

Storbritanniens ledare

Keir Starmer har

pratat om det som hände.

Han sa att hatet mot

judar ökar, antisemitism,

och att Storbritannien

måste kämpa mot det.

8 SIDOR/TT