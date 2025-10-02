Världen

Flera personer vid en ambulans och en polisbil.

Räddningspersonal vid synagogan i Manchester där det hände en attack. Foto: Peter Byrne/AP/TT

Två döda i attack vid synagoga

Två personer har dödats
i en attack
vid en judisk synagoga
i Storbritannien.
Tre är allvarligt skadade.

Det hände i staden Manchester
på torsdagen.

En man ska ha attackerat
människor med kniv.
Han ska även ha kört på
människor med bil.

Poliserna har skjutit ihjäl mannen.
Det skriver flera brittiska tidningar.

Just nu firar många judar
högtiden jom kippur.
Då besöker extra
många människor synagogor.

Storbritanniens ledare Keir Starmer
var på möte med EU i Köpenhamn.
Han flyger nu tillbaka.

Starmer skriver om attacken
på internet.
Att attacken hände på
den heligaste dagen för judar
gör det ännu mer hemskt,
skriver han.

Nu ska fler poliser
vakta vid synagogor i landet
på grund av attacken.

8 SIDOR/TT

2 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Hallåa skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 17:38

    Så fruktansvärt sorgligt ❤️‍🩹jag lider med er. Hoppas dom tar fast personen snart 😥💕

    Svara
  2. Anonyn skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 19:19

    Men tänk att flera barn dör varje dag och de måste ni göra mer om det år runt 20000 barn son har dött

    Svara
  3. v skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 19:19

    håller med hallåa

    Svara
