Två döda i attack vid synagoga

Två personer har dödats

i en attack

vid en judisk synagoga

i Storbritannien.

Tre är allvarligt skadade.

Det hände i staden Manchester

på torsdagen.

En man ska ha attackerat

människor med kniv.

Han ska även ha kört på

människor med bil.

Poliserna har skjutit ihjäl mannen.

Det skriver flera brittiska tidningar.

Just nu firar många judar

högtiden jom kippur.

Då besöker extra

många människor synagogor.

Storbritanniens ledare Keir Starmer

var på möte med EU i Köpenhamn.

Han flyger nu tillbaka.

Starmer skriver om attacken

på internet.

Att attacken hände på

den heligaste dagen för judar

gör det ännu mer hemskt,

skriver han.

Nu ska fler poliser

vakta vid synagogor i landet

på grund av attacken.

8 SIDOR/TT