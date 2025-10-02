Världen
Räddningspersonal vid synagogan i Manchester där det hände en attack. Foto: Peter Byrne/AP/TT
Två döda i attack vid synagoga
Två personer har dödats
i en attack
vid en judisk synagoga
i Storbritannien.
Tre är allvarligt skadade.
Det hände i staden Manchester
på torsdagen.
En man ska ha attackerat
människor med kniv.
Han ska även ha kört på
människor med bil.
Poliserna har skjutit ihjäl mannen.
Det skriver flera brittiska tidningar.
Just nu firar många judar
högtiden jom kippur.
Då besöker extra
många människor synagogor.
Storbritanniens ledare Keir Starmer
var på möte med EU i Köpenhamn.
Han flyger nu tillbaka.
Starmer skriver om attacken
på internet.
Att attacken hände på
den heligaste dagen för judar
gör det ännu mer hemskt,
skriver han.
Nu ska fler poliser
vakta vid synagogor i landet
på grund av attacken.
2 oktober 2025
