Världen

En polis med hjälm och skyddskläder som öppnar dörren till en polisbil.

En polis som jobbar i Manchester. Foto: Ian Hodgson/AP/TT

Polis sköt person av misstag

I torsdags var det en attack
vid en judisk synagoga
i Manchester i Storbritannien.

Det var en man som
körde på folk med sin bil.
Sedan tog han en kniv
och attackerade människor.

Poliserna sköt ihjäl mannen.
Han var en terrorist,
säger poliserna.

Två andra personer
blev dödade vid attacken.
En av dem blev skjuten
till döds av misstag av poliserna.

Det hände när poliserna försökte
stoppa mannen med kniven.
Det skriver tidningen
The Guardian.

Tre personer blev skadade.
En av dem blev skadad
av polisernas skott.
Den personen kommer att överleva.

Terroristens familj
har sagt att de är ledsna.
De tycker att attacken var fel.

8 SIDOR

3 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. ... skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 16:35

    Men usch vad hemskt.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar