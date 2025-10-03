Världen
En polis som jobbar i Manchester. Foto: Ian Hodgson/AP/TT
Polis sköt person av misstag
I torsdags var det en attack
vid en judisk synagoga
i Manchester i Storbritannien.
Det var en man som
körde på folk med sin bil.
Sedan tog han en kniv
och attackerade människor.
Poliserna sköt ihjäl mannen.
Han var en terrorist,
säger poliserna.
Två andra personer
blev dödade vid attacken.
En av dem blev skjuten
till döds av misstag av poliserna.
Det hände när poliserna försökte
stoppa mannen med kniven.
Det skriver tidningen
The Guardian.
Tre personer blev skadade.
En av dem blev skadad
av polisernas skott.
Den personen kommer att överleva.
Terroristens familj
har sagt att de är ledsna.
De tycker att attacken var fel.
