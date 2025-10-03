Polis sköt person av misstag

I torsdags var det en attack

vid en judisk synagoga

i Manchester i Storbritannien.

Det var en man som

körde på folk med sin bil.

Sedan tog han en kniv

och attackerade människor.

Poliserna sköt ihjäl mannen.

Han var en terrorist,

säger poliserna.

Två andra personer

blev dödade vid attacken.

En av dem blev skjuten

till döds av misstag av poliserna.

Det hände när poliserna försökte

stoppa mannen med kniven.

Det skriver tidningen

The Guardian.

Tre personer blev skadade.

En av dem blev skadad

av polisernas skott.

Den personen kommer att överleva.

Terroristens familj

har sagt att de är ledsna.

De tycker att attacken var fel.

