Världen
Förenta Nationernas kontor ligger i staden New York i USA. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT
Antonio Guterres från Portugal är FNs chef. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT
FN hjälper människor som behöver mat. Bilden är från Nigeria. Foto: Chinedu Asadu/AP/TT
FN firar 80 år
Den 24 oktober
är det FN-dagen.
Då fyller organisationen
Förenta Nationerna, FN, år.
I år fyller FN 80 år.
Det firas i Sverige
och många andra länder.
Många tycker att FN
har gjort bra saker i världen.
FN har bland annat
arbetat med
- fred
- sjukvård
- hjälp till flyktingar
- mänskliga rättigheter.
Men det finns också
kritik mot FN.
I FN finns något
som heter säkerhetsrådet.
Det är en grupp
som bestämmer om krig,
fred och säkerhet.
Fem viktiga länder är
alltid med i säkerhetsrådet.
Det är länderna
- USA
- Kina
- Ryssland
- Frankrike
- Storbritannien.
De fem länderna
bestämmer mycket.
Om någon av dem säger nej
kan beslut stoppas helt.
Det heter vetorätt.
USA stoppade FNs förslag
om en paus i kriget i Gaza.
Det gjorde att kriget
kunde fortsätta.
Efter det ordnade USA
en egen paus i kriget.
Ryssland har använt sin vetorätt
för att skydda sig efter landets
attack och krig mot Ukraina.
Ryssland har stoppat beslut
för att slippa bli straffade.
Organisationen Amnesty
vill att FN tar bort vetorätten
när det handlar om krig
och brott mot människor.
Amnesty tycker
att de fem länderna
inte ska få bestämma allt.
Förenta Nationerna
- Förenta Nationerna, FN,
bildades den 24 oktober 1945.
Det var precis efter att andra
världskriget hade slutat.
- Organisationen ville se till
att länder skulle bli bättre
på att samarbeta så att
det inte skulle bli krig.
- 193 länder är med i FN.
Det senaste landet som gick med
i FN var Sydsudan, år 2011.
24 oktober 2025
