FN firar 80 år

Den 24 oktober

är det FN-dagen.

Då fyller organisationen

Förenta Nationerna, FN, år.

I år fyller FN 80 år.

Det firas i Sverige

och många andra länder.

Många tycker att FN

har gjort bra saker i världen.

FN har bland annat

arbetat med

fred

sjukvård

hjälp till fl yktingar

yktingar mänskliga rättigheter.

Men det finns också

kritik mot FN.

I FN finns något

som heter säkerhetsrådet.

Det är en grupp

som bestämmer om krig,

fred och säkerhet.

Fem viktiga länder är

alltid med i säkerhetsrådet.

Det är länderna

USA

Kina

Ryssland

Frankrike

Storbritannien.

De fem länderna

bestämmer mycket.

Om någon av dem säger nej

kan beslut stoppas helt.

Det heter vetorätt.

USA stoppade FNs förslag

om en paus i kriget i Gaza.

Det gjorde att kriget

kunde fortsätta.

Efter det ordnade USA

en egen paus i kriget.

Ryssland har använt sin vetorätt

för att skydda sig efter landets

attack och krig mot Ukraina.

Ryssland har stoppat beslut

för att slippa bli straffade.

Organisationen Amnesty

vill att FN tar bort vetorätten

när det handlar om krig

och brott mot människor.

Amnesty tycker

att de fem länderna

inte ska få bestämma allt.

