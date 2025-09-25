Många pratar om Trumps tal

USAs ledare Donald Trump

höll ett långt tal på ett möte

i Förenta Nationerna, FN.

Nu pratar många om talet.

Trump sa saker som inte var sanna.

– Ändringarna i klimatet

är tidernas största bluff,

sa Trump bland annat.

Men forskning visar

att det inte är sant.

Det är ett stort problem

att Trump säger saker

som inte är sanna.

Det säger experter

på politik och klimat.

Många tycker att ledare

i Europa och Trumps

motståndare partiet Demokraterna

måste säga emot Trump.

Mycket forskning visar

att ändringar i klimatet

gör kraftiga oväder värre.

Och att ändringarna

hotar vår planet

på mycket allvarliga sätt.

Det är också framför allt

människors utsläpp av koldioxid

som värmer upp klimatet.

Trump hyllade också USAs kol.

Han vill sälja mer av det.

Kol ger stora utsläpp

som värmer upp klimatet.

Han sa också att det kommer

gå dåligt för länder

som vill satsa på grön energi.

Det är sådan energi

som forskare säger

är bra för klimatet.

8 SIDOR/TT