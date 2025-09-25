Världen
Många pratar om Donald Trumps tal som han höll i FN. Foto: Pontus Höök/NTB/TT
Många pratar om Trumps tal
USAs ledare Donald Trump
höll ett långt tal på ett möte
i Förenta Nationerna, FN.
Nu pratar många om talet.
Trump sa saker som inte var sanna.
– Ändringarna i klimatet
är tidernas största bluff,
sa Trump bland annat.
Men forskning visar
att det inte är sant.
Det är ett stort problem
att Trump säger saker
som inte är sanna.
Det säger experter
på politik och klimat.
Många tycker att ledare
i Europa och Trumps
motståndare partiet Demokraterna
måste säga emot Trump.
Mycket forskning visar
att ändringar i klimatet
gör kraftiga oväder värre.
Och att ändringarna
hotar vår planet
på mycket allvarliga sätt.
Det är också framför allt
människors utsläpp av koldioxid
som värmer upp klimatet.
Trump hyllade också USAs kol.
Han vill sälja mer av det.
Kol ger stora utsläpp
som värmer upp klimatet.
Han sa också att det kommer
gå dåligt för länder
som vill satsa på grön energi.
Det är sådan energi
som forskare säger
är bra för klimatet.
8 SIDOR/TT
Andra saker Trump sa
- Trump var också mycket kritisk
till organisationen FN.
- Han sa att andra länder borde
ha lika hårda regler
mot invandrare som USA.
- Han sa att han har stoppat
flera krig under sin tid
som president
utan hjälp från FN.
