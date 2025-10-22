Första myggorna i Island

För första gången har folk

hittat myggor i landet Island.

Björn Hjaltason såg myggor

i sin trädgård.

– Jag tänkte direkt

att det här var något

som jag aldrig hade sett förut.

Det säger Björn Hjaltason

till den isländska tidningen

Morgunbladid.

Tidigare har det inte

funnits myggor på Island.

Men nu finns det myggor där.

Experter säger att det

beror på att klimatet

på jorden blir varmare.

Experterna tror inte

att myggorna kommer

att försvinna från Island.

Island blir snabbt varmare.

Landet värms upp

fyra gånger snabbare än resten

av den norra delen av jorden.

Stora områden med is rasar.

Havet blir varmare.

Folk har sett att fisken makrill

har kommit till havet vid Island.

Den brukar inte finnas där.

Men när havet blir varmare

kommer nya sorters fiskar dit.

8 SIDOR/TT

