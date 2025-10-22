Världen
Första myggorna i Island
För första gången har folk
hittat myggor i landet Island.
Björn Hjaltason såg myggor
i sin trädgård.
– Jag tänkte direkt
att det här var något
som jag aldrig hade sett förut.
Det säger Björn Hjaltason
till den isländska tidningen
Morgunbladid.
Tidigare har det inte
funnits myggor på Island.
Men nu finns det myggor där.
Experter säger att det
beror på att klimatet
på jorden blir varmare.
Experterna tror inte
att myggorna kommer
att försvinna från Island.
Island blir snabbt varmare.
Landet värms upp
fyra gånger snabbare än resten
av den norra delen av jorden.
Stora områden med is rasar.
Havet blir varmare.
Folk har sett att fisken makrill
har kommit till havet vid Island.
Den brukar inte finnas där.
Men när havet blir varmare
kommer nya sorters fiskar dit.
