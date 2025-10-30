Gamla brev hittade i flaska

Nyligen hittade

familjen Brown

en flaska på stranden.

De bor i området

Wharton beach

i landet Australien.

– Vi brukar plocka

skräp på stranden.

Då såg vi den lilla

flaskan där.

Det säger Deb Brown.

Flaskan var speciell.

Den var mycket gammal.

Och det låg lappar i den.

Det var en flaskpost.

Breven i flaskan var

skrivna av soldaterna

Malcolm Neville och

William Harley från Australien.

De skrev lapparna år 1916.

Soldaterna var på en båt

när de kastade flaskan

med lapparna i havet.

De var på väg mot Europa

för att vara med

i första världskriget.

Men de var på gott humör.

– Må den som hittar

detta ha det lika bra

som vi har det just nu.

Det skriver William Harley

på en av lapparna.

Men flaskan kom inte så långt.

Den flöt iland i Australien.

Där har den legat

i nästan 110 år.

Malcolm Neville dog i kriget.

William Harley levde till år 1934.

8 SIDOR/TT