Två bilder. En gammal flaska med lappar i. och en lapp med ett handskrivet meddelande.

Flaskan och en av lapparna från år 1916. Foto: Deb Brown/AP/TT

Gamla brev hittade i flaska

Nyligen hittade
familjen Brown
en flaska på stranden.
De bor i området
Wharton beach
i landet Australien.

– Vi brukar plocka
skräp på stranden.
Då såg vi den lilla
flaskan där.

Det säger Deb Brown.

Flaskan var speciell.
Den var mycket gammal.
Och det låg lappar i den.
Det var en flaskpost.

Breven i flaskan var
skrivna av soldaterna
Malcolm Neville och
William Harley från Australien.
De skrev lapparna år 1916.

Soldaterna var på en båt
när de kastade flaskan
med lapparna i havet.
De var på väg mot Europa
för att vara med
i första världskriget.
Men de var på gott humör.

– Må den som hittar
detta ha det lika bra
som vi har det just nu.

Det skriver William Harley
på en av lapparna.

Men flaskan kom inte så långt.
Den flöt iland i Australien.
Där har den legat
i nästan 110 år.

Malcolm Neville dog i kriget.
William Harley levde till år 1934.

30 oktober 2025

3 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 10:36

    🙂

  2. Maja skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 12:34

    Spännande hoppas man får se mera hemliga saker

  3. MILENA skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 16:14

    Åtminstone nånting positiv! Hur mår du Maja??? Vad fin skrivstil…uf…hoppas att fler bra nyheter kommer!!!

