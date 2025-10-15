Hjälp kommer till Gaza

Sedan i fredags är det

paus i kriget mellan Israel

och gruppen Hamas.

Nu börjar hjälp komma in

i området Gaza.

Det kommer vatten,

mat, mediciner, tält.

– Allt behövs.

Nöden är enorm.

Det säger Ulrika Modéer

i organisationen Röda Korset

som hjälper människor.

Det behöver komma in

ungefär 600 lastbilar

med hjälp varje dag till Gaza,

säger organisationer

som hjälper.

De vill att Israel

öppnar alla gränser in i Gaza.

Då kan hjälpen

lättare komma fram.

Israels bomber har

dödat människor

och förstört hus i Gaza.

Människor har flytt.

Människor har haft

för lite mat.

– Vi har varit borta

från vårt hem i två år nu.

Vi har bott på trottoaren utan skydd

och utan någonstans att bo.

Det berättar en kvinna i Gaza.

Hennes son och dotter har dött i kriget.

Nu går hon tillbaka till platsen

där hon tidigare bodde.

8 SIDOR/TT