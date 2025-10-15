Världen
Arbetare från Röda Korset tittar när en lastbil med hjälp kör in i Gaza. Foto: Mohamed Arafat/AP/TT
Efter att kriget stoppats går många hundra tusen palestinier hemåt i Gaza. Bilden är från den 10 oktober. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Människor har flytt från sina hem under kriget. En del har bott i tält. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Hjälp kommer till Gaza
Sedan i fredags är det
paus i kriget mellan Israel
och gruppen Hamas.
Nu börjar hjälp komma in
i området Gaza.
Det kommer vatten,
mat, mediciner, tält.
– Allt behövs.
Nöden är enorm.
Det säger Ulrika Modéer
i organisationen Röda Korset
som hjälper människor.
Det behöver komma in
ungefär 600 lastbilar
med hjälp varje dag till Gaza,
säger organisationer
som hjälper.
De vill att Israel
öppnar alla gränser in i Gaza.
Då kan hjälpen
lättare komma fram.
Israels bomber har
dödat människor
och förstört hus i Gaza.
Människor har flytt.
Människor har haft
för lite mat.
– Vi har varit borta
från vårt hem i två år nu.
Vi har bott på trottoaren utan skydd
och utan någonstans att bo.
Det berättar en kvinna i Gaza.
Hennes son och dotter har dött i kriget.
Nu går hon tillbaka till platsen
där hon tidigare bodde.
15 oktober 2025
