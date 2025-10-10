Hon får årets fredspris

María Corina Machado

från Venezuela

får årets Nobelpris i fred.

Det blev klart på fredagen.

– Hon är en modig kvinna

som kämpar för fred och

demokrati i Venezuela.

Det säger den norska

gruppen som väljer vem

som ska få Nobelpriset.

Venezuela har stora

problem med demokratin.

Många säger att det var fusk

i det senaste valet.

María Corina Machado är 58 år.

Hon är motståndare till landets

ledare Nicolás Maduro.

Machado har kämpat länge

för rättvisa val i Venezuela.

Själv har hon blivit stoppad

från att vara med i val.

Hon lever i dag gömd i landet.

Gruppen som delar ut priset

säger att vi lever i en värld

där demokratin minskar

på många ställen.

Hårda ledare styr med våld.

Journalister blir stoppade.

Därför är priset till

María Corina Machado viktigt.

