Världen

  • Venezuela Inauguration Protests

    María Corina Machado från Venzuela får Nobels fredspris år 2025. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

  • Venezuela Inauguration Protests

    Politikern María Corina Machado protesterar. Foto: AP/TT

  • Mexico Venezuela Election Protest

    Människor protesterar mot Venezuelas ledare. Foto: Aurea Del Rosario/AP/TT

  • Venezuela Pro-Government Rally

    Venezuelas president Nicolás Maduro säger att han vann valet. Men många säger att det var fusk. Foto: AP/TT

Hon får årets fredspris

María Corina Machado
från Venezuela
får årets Nobelpris i fred.
Det blev klart på fredagen.

– Hon är en modig kvinna
som kämpar för fred och
demokrati i Venezuela.

Det säger den norska
gruppen som väljer vem
som ska få Nobelpriset.

Venezuela har stora
problem med demokratin.
Många säger att det var fusk
i det senaste valet.

María Corina Machado är 58 år.
Hon är motståndare till landets
ledare Nicolás Maduro.
Machado har kämpat länge
för rättvisa val i Venezuela.
Själv har hon blivit stoppad
från att vara med i val.
Hon lever i dag gömd i landet.

Gruppen som delar ut priset
säger att vi lever i en värld
där demokratin minskar
på många ställen.
Hårda ledare styr med våld.
Journalister blir stoppade.
Därför är priset till
María Corina Machado viktigt.

8 SIDOR/TT

Venezuela

  • I juli i år var det val
    i Venezuela i Sydamerika.
    Men det var inte ett rättvist val.
    Nicolás Maduro sa att han vann valet.
  • Men både EU och FN har sagt
    att de inte är säkra på resultatet.
    Det har USA och flera andra länder
    också gjort.
  • Det har varit stora protester
    mot Venezuelas ledare.
    Åtta miljoner människor
    har också lämnat landet
    de senaste åren på grund av
    av att landet har problem
    med demokrati och pengar.
Jättemycket folk trängs på ett torg. Människor protesterar mot Venezuelas ledare. Foto: Aurea Del Rosario/AP/TT

10 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Ani web skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 12:26

    WOW. Bra info på nyheterna 😀

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 12:38

    Grattis machado ❤️du är en sann inspiration och hjälte🤩

    Svara
  3. haluuuu skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 15:03

    ja jag bryr mig inte

    Svara
