María Corina Machado från Venzuela får Nobels fredspris år 2025. Foto: Matias Delacroix/AP/TT
Politikern María Corina Machado protesterar. Foto: AP/TT
Människor protesterar mot Venezuelas ledare. Foto: Aurea Del Rosario/AP/TT
Venezuelas president Nicolás Maduro säger att han vann valet. Men många säger att det var fusk. Foto: AP/TT
Hon får årets fredspris
María Corina Machado
från Venezuela
får årets Nobelpris i fred.
Det blev klart på fredagen.
– Hon är en modig kvinna
som kämpar för fred och
demokrati i Venezuela.
Det säger den norska
gruppen som väljer vem
som ska få Nobelpriset.
Venezuela har stora
problem med demokratin.
Många säger att det var fusk
i det senaste valet.
María Corina Machado är 58 år.
Hon är motståndare till landets
ledare Nicolás Maduro.
Machado har kämpat länge
för rättvisa val i Venezuela.
Själv har hon blivit stoppad
från att vara med i val.
Hon lever i dag gömd i landet.
Gruppen som delar ut priset
säger att vi lever i en värld
där demokratin minskar
på många ställen.
Hårda ledare styr med våld.
Journalister blir stoppade.
Därför är priset till
María Corina Machado viktigt.
8 SIDOR/TT
Venezuela
- I juli i år var det val
i Venezuela i Sydamerika.
Men det var inte ett rättvist val.
Nicolás Maduro sa att han vann valet.
- Men både EU och FN har sagt
att de inte är säkra på resultatet.
Det har USA och flera andra länder
också gjort.
- Det har varit stora protester
mot Venezuelas ledare.
Åtta miljoner människor
har också lämnat landet
de senaste åren på grund av
av att landet har problem
med demokrati och pengar.
10 oktober 2025
