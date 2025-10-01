Världen
Ett hus har rasat i Bogo stad på ön Cebu i Filippinerna. Foto: AP/TT
Jordbävning i Filippinerna
Det har varit en jordbävning
i landet Filippinerna.
Det hände i tisdags kväll
vid ön Cebu som ligger
mitt i Filippinerna.
Vägar är förstörda
och hus har rasat.
Minst 60 människor har dött.
Över 100 människor är skadade.
Räddningsarbetare jobbar nu
med att ta sig fram i området.
Det kan vara fler som dött.
8 SIDOR/TT
Men usch vad hemskt
Stackars människor 😥❤️🩹
oh nej vad hemskt 😭😭