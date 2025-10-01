Världen

Några vuxna och barn tittar på ett hus som rasat.

Ett hus har rasat i Bogo stad på ön Cebu i Filippinerna. Foto: AP/TT

Jordbävning i Filippinerna

Det har varit en jordbävning
i landet Filippinerna.
Det hände i tisdags kväll
vid ön Cebu som ligger
mitt i Filippinerna.

Vägar är förstörda
och hus har rasat.
Minst 60 människor har dött.
Över 100 människor är skadade.

Räddningsarbetare jobbar nu
med att ta sig fram i området.
Det kan vara fler som dött.

8 SIDOR/TT

1 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:35

    Men usch vad hemskt

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 11:40

    Stackars människor 😥❤️‍🩹

    Svara
  3. alva skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 13:04

    oh nej vad hemskt 😭😭

    Svara
