Jordbävning i Filippinerna

Det har varit en jordbävning

i landet Filippinerna.

Det hände i tisdags kväll

vid ön Cebu som ligger

mitt i Filippinerna.

Vägar är förstörda

och hus har rasat.

Minst 60 människor har dött.

Över 100 människor är skadade.

Räddningsarbetare jobbar nu

med att ta sig fram i området.

Det kan vara fler som dött.

8 SIDOR/TT