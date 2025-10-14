Världen

En man som har på sig stridskläder. Han har en mask för ansiktet. Man ser bara hans ögon.

En man från Hamas. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT

Kamp om makt i Gaza

Det har länge varit krig
mellan landet Israel och den
palestinska gruppen Hamas
i området Gaza.
Sedan i fredags
är det paus i kriget.

Men Hamas har inte bara
Israel som fiende.
De slåss mot andra
palestinska grupper också.
Därför är det
fortfarande våld i Gaza.

Förra veckan var det
strider mellan Hamas
och en annan grupp i Gaza.
Troligen är det
en grupp, en klan,
som heter Doghmush.
Det berättar flera
tidningar och kanaler.

Över 30 människor
dog i striderna.

Många länder i världen säger
att Hamas är terrorister.

8 SIDOR/TT

14 oktober 2025

