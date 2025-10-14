Kamp om makt i Gaza

Det har länge varit krig

mellan landet Israel och den

palestinska gruppen Hamas

i området Gaza.

Sedan i fredags

är det paus i kriget.

Men Hamas har inte bara

Israel som fiende.

De slåss mot andra

palestinska grupper också.

Därför är det

fortfarande våld i Gaza.

Förra veckan var det

strider mellan Hamas

och en annan grupp i Gaza.

Troligen är det

en grupp, en klan,

som heter Doghmush.

Det berättar flera

tidningar och kanaler.

Över 30 människor

dog i striderna.

Många länder i världen säger

att Hamas är terrorister.

