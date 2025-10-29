Världen
USA skickar båten USS Gerald R Ford till havet utanför Venezuela. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
USA skickar båt med soldater
Det är mycket bråk
mellan USA och landet
Venezuela i Sydamerika.
Den senaste tiden har USA
bombat flera båtar
i havet utanför Venezuela.
Flera människor har dödats.
USA har sagt att det
fanns droger på båtarna.
USAs president Donald Trump
har också sagt att gruppen CIA
får göra hemliga uppdrag
inne i Venezuela.
Nu skickar USA
en båt med soldater
till havet utanför Venezuela.
Det är världens största
båt för soldater.
Venezuelas regering säger
att USA vill försöka byta ut dem
mot en annan regering.
USA har också
ett bråk med Colombia.
USA har straffat
Colombias president
Gustavo Petro ekonomiskt,
med sanktioner.
USA säger att Gustavo Petro
låter gäng med brottslingar
sälja droger.
29 oktober 2025
