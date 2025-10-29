USA skickar båt med soldater

Det är mycket bråk

mellan USA och landet

Venezuela i Sydamerika.

Den senaste tiden har USA

bombat flera båtar

i havet utanför Venezuela.

Flera människor har dödats.

USA har sagt att det

fanns droger på båtarna.

USAs president Donald Trump

har också sagt att gruppen CIA

får göra hemliga uppdrag

inne i Venezuela.

Nu skickar USA

en båt med soldater

till havet utanför Venezuela.

Det är världens största

båt för soldater.

Venezuelas regering säger

att USA vill försöka byta ut dem

mot en annan regering.

USA har också

ett bråk med Colombia.

USA har straffat

Colombias president

Gustavo Petro ekonomiskt,

med sanktioner.

USA säger att Gustavo Petro

låter gäng med brottslingar

sälja droger.

