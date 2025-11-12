Världen
Chefen Tim Davie slutar på BBC efter kritiken mot programmet. Foto: Hannah McKay/AP/TT
BBC ber om ursäkt
Den brittiska kanalen BBC
har fått mycket kritik
för ett program om Donald Trump.
Nyligen slutade två
viktiga chefer på BBC
på grund av kritiken.
Den 6 januari år 2021
attackerade folk i USA
huset Kapitolium.
I programmet ser det ut
som att det är Donald Trump
som säger åt dem att göra det.
Men bilderna lurar den
som tittar.
Det har BBC själva sagt.
Trump sa inte på det sättet.
Nu ber BBC om ursäkt
för programmet.
Donald Trump har hotat
att stämma BBC på
tio miljarder kronor.
12 november 2025