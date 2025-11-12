BBC ber om ursäkt

Den brittiska kanalen BBC

har fått mycket kritik

för ett program om Donald Trump.

Nyligen slutade två

viktiga chefer på BBC

på grund av kritiken.

Den 6 januari år 2021

attackerade folk i USA

huset Kapitolium.

I programmet ser det ut

som att det är Donald Trump

som säger åt dem att göra det.

Men bilderna lurar den

som tittar.

Det har BBC själva sagt.

Trump sa inte på det sättet.

Nu ber BBC om ursäkt

för programmet.

Donald Trump har hotat

att stämma BBC på

tio miljarder kronor.

