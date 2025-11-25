Världen
Efter attacker mot staden Kiev. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Flera döda i nya attacker
Ryssland och Ukraina
har attackerat varandra.
Attackerna hände på natten
mellan måndag och tisdag.
Ryska raketer träffade ett hus
i Ukrainas huvudstad Kiev.
Två personer dog och flera
blev skadade i attacken.
Fyra till personer ska ha dött
i andra attacker i staden.
Det säger Ukrainas militärer.
Samtidigt har Ukraina
gjort flera attacker i Ryssland.
I området Krasnodar
blev sex personer skadade.
Flera hus blev förstörda.
I området Rostov
ska tre personer ha dött.
Det säger ryska myndigheter.
USA jobbar med en ny plan
för fred mellan länderna.
Den första planen fick kritik för
att den var dålig för Ukraina.
8 SIDOR/TT
25 november 2025
Bra att Ukraina ger igen, hoppas att Trumps nya plan blir bättre för Ukraina och sämre för Ryssland.
Och medan Putin och Trump spelar schack dör stackars oskyldiga människor 😥❤️🩹 i detta meningslösa spel,en efter en
Putin är blod törstig han slutar aldrig att kriga.
Kunllar