Flera döda i nya attacker

Ryssland och Ukraina

har attackerat varandra.

Attackerna hände på natten

mellan måndag och tisdag.

Ryska raketer träffade ett hus

i Ukrainas huvudstad Kiev.

Två personer dog och flera

blev skadade i attacken.

Fyra till personer ska ha dött

i andra attacker i staden.

Det säger Ukrainas militärer.

Samtidigt har Ukraina

gjort flera attacker i Ryssland.

I området Krasnodar

blev sex personer skadade.

Flera hus blev förstörda.

I området Rostov

ska tre personer ha dött.

Det säger ryska myndigheter.

USA jobbar med en ny plan

för fred mellan länderna.

Den första planen fick kritik för

att den var dålig för Ukraina.

