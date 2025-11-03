Världen
En man som blivit skadad i jordbävningen i Afghanistan. Foto: Sirat Noori/AP/TT
Jordbävning i Afghanistan
Minst 20 människor
har dött efter en jordbävning
i landet Afghanistan.
Jordbävningen var
i bergen nära den stora staden
Mazar-e-Sharif
i norra delen av landet.
Men folk i huvudstaden Kabul
ska också ha känt
hur marken skakade.
Kabul ligger mer än 40 mil
från platsen för jordbävningen.
Det är ofta jordbävningar
i Afghanistan.
I slutet av augusti i år
dog över två tusen människor
i en jordbävning
i östra delen av landet.
8 SIDOR/TT
3 november 2025
DEt är bara så hemskt varför händer ens detta😭😢
Sorgligt ❤️🩹 för alla stackars människor 😥
varför blir det jordbävningar så lätt❤😢