Världen

Människor runt en man på en brits.

En man som blivit skadad i jordbävningen i Afghanistan. Foto: Sirat Noori/AP/TT

Jordbävning i Afghanistan

Minst 20 människor
har dött efter en jordbävning
i landet Afghanistan.

Jordbävningen var
i bergen nära den stora staden
Mazar-e-Sharif
i norra delen av landet.

Men folk i huvudstaden Kabul
ska också ha känt
hur marken skakade.
Kabul ligger mer än 40 mil
från platsen för jordbävningen.

Det är ofta jordbävningar
i Afghanistan.
I slutet av augusti i år
dog över två tusen människor
i en jordbävning
i östra delen av landet.

8 SIDOR/TT

3 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Oturen skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:20

    DEt är bara så hemskt varför händer ens detta😭😢

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:22

    Sorgligt ❤️‍🩹 för alla stackars människor 😥

    Svara
  3. BANAN=SLAYYYYYYYYYY skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:23

    varför blir det jordbävningar så lätt❤😢

    Svara
