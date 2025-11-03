Jordbävning i Afghanistan

Minst 20 människor

har dött efter en jordbävning

i landet Afghanistan.

Jordbävningen var

i bergen nära den stora staden

Mazar-e-Sharif

i norra delen av landet.

Men folk i huvudstaden Kabul

ska också ha känt

hur marken skakade.

Kabul ligger mer än 40 mil

från platsen för jordbävningen.

Det är ofta jordbävningar

i Afghanistan.

I slutet av augusti i år

dog över två tusen människor

i en jordbävning

i östra delen av landet.

8 SIDOR/TT