Över 90 döda i oväder

Det har varit

ett kraftigt oväder

i landet Filippinerna.

Över 90 människor har dött.

– De flesta av

de döda drunknade.

Det säger Rafaelito Alejandro

från landets räddningstjänst.

Ovädret kom i måndags.

Det var storm

och mycket regn, en tyfon.

Filippinerna har många öar.

Ovädret blev värst på ön Cebu.

Där blev flera

städer översvämmade.

Bilar spolades

bort av vattnet.

Reynaldo Vergara

har en affär på ön.

Alla hans saker

försvann i vattnet.

– Strömmarna var så starka

att jag inte kunde gå

utanför dörren, säger han.

Flera hundra tusen

människor har flytt

från ovädret.

Tyfonen har fått

namnet Kalmaegi.

Den är nu på väg

mot länderna Vietnam

och Kambodja.

