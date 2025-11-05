Världen
Räddningstjänsten bär bort en skadad människa på ön Cebu i Filippinerna. Foto: AP/TT
Folk försöker städa upp efter ovädret i Filippinerna. Foto: AP/TT
Bilar hamnade ovanpå varandra i översvämningarna. Foto: AP/TT
Staden Cebu city på ön Cebu är mycket skadad efter ovädret. Foto: AP/TT
Över 90 döda i oväder
Det har varit
ett kraftigt oväder
i landet Filippinerna.
Över 90 människor har dött.
– De flesta av
de döda drunknade.
Det säger Rafaelito Alejandro
från landets räddningstjänst.
Ovädret kom i måndags.
Det var storm
och mycket regn, en tyfon.
Filippinerna har många öar.
Ovädret blev värst på ön Cebu.
Där blev flera
städer översvämmade.
Bilar spolades
bort av vattnet.
Reynaldo Vergara
har en affär på ön.
Alla hans saker
försvann i vattnet.
– Strömmarna var så starka
att jag inte kunde gå
utanför dörren, säger han.
Flera hundra tusen
människor har flytt
från ovädret.
Tyfonen har fått
namnet Kalmaegi.
Den är nu på väg
mot länderna Vietnam
och Kambodja.
8 SIDOR/TT
5 november 2025
