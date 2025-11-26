Nej till plan för fred i Sudan

Kriget i landet Sudan i Afrika

kan vara det värsta på jorden.

Det säger experter.

Landets militärer krigar

mot en annan grupp

med soldater som kallas RSF.

USA och tre andra länder har

ordnat en plan för fred.

Men chefen för Sudans militärer

säger nej till planen.

Planen är inte rättvis.

Den ger gruppen RSF för mycket makt.

Det säger chefen.

Förenade arabemiraten har

varit med och ordnat planen.

Landet hjälper gruppen RSF

med vapen i kriget.

Det säger experter.

Men Förenade arabemiraten

säger att det inte stämmer.

Den 27 oktober tog RSF

över staden al-Fashir.

Gruppen dödade väldigt många

vanliga människor

och våldtog kvinnor.

Det berättar folk

som överlevde attackerna.

Den senaste tiden har

RSF krigat i området Darfur.

Tidigare i veckan sa RSF

att de ska pausa kriget

i tre månader.

Sudans militärer har

inte svarat på det.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR