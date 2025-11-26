Världen

Människor står i ett läger av tält. De håller upp sina händer.

Folk på flykt får mat i staden Tawila i området Darfur. Foto: Sarah Vuylsteke/AP/TT

Nej till plan för fred i Sudan

Kriget i landet Sudan i Afrika
kan vara det värsta på jorden.
Det säger experter.

Landets militärer krigar
mot en annan grupp
med soldater som kallas RSF.

USA och tre andra länder har
ordnat en plan för fred.
Men chefen för Sudans militärer
säger nej till planen.

Planen är inte rättvis.
Den ger gruppen RSF för mycket makt.
Det säger chefen.

Förenade arabemiraten har
varit med och ordnat planen.
Landet hjälper gruppen RSF
med vapen i kriget.
Det säger experter.

Men Förenade arabemiraten
säger att det inte stämmer.

Den 27 oktober tog RSF
över staden al-Fashir.
Gruppen dödade väldigt många
vanliga människor
och våldtog kvinnor.
Det berättar folk
som överlevde attackerna.

Den senaste tiden har
RSF krigat i området Darfur.

Tidigare i veckan sa RSF
att de ska pausa kriget
i tre månader.
Sudans militärer har
inte svarat på det.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR

26 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. 🧟 skriver:
    26 november, 2025 kl. 14:37

    Bättre ni åker till Sudan och ta med statsministern, och gör ert jobb!!!!

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    26 november, 2025 kl. 17:50

    Nej det gör dom inte 😡men sponsra kriget genom vapenleverans går bra, tydligen. Svenskarna i ett nötskal,med deras dubbelmoral!!!!!

    Svara
