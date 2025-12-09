Världen
En kvinna och ett barn som har lyckats fly till ett läger långt från staden al-Fashir i Sudan. Foto: Marwan Ali/AP/TT
Många barn dödade i Sudan
Kriget i Sudan fortsätter.
Soldater i gruppen RSF
anklagas för att
ha attackerat en förskola
och ett sjukhus.
Det hände i ett område
som heter Kordofan i torsdags.
114 människor dödades.
Fler än 60 av dem var barn.
Det säger organisationen WHO.
Soldaterna ska också ha
attackerat sjukvårdare
som försökte hjälpa människor.
Gruppen RSF anklagas
för fler attacker i landet.
Organisationen Amnesty säger
att gruppen har gjort
många krigsbrott mot människor
i ett av världens största
läger för flyktingar i Sudan.
Lägret heter Zamzam.
Attackerna ska ha hänt
tidigare i våras.
I höstas tog soldater från RSF
kontroll över staden al-Fashir.
Då dödade de också väldigt många
vanliga människor
och våldtog kvinnor.
Experter är oroliga över hur få
människor som verkar
ha lyckats fly från
militärernas våld i al-Fashir.
8 SIDOR/TT
Två grupper slåss om makten
- Sudan är Afrikas till ytan
tredje största land.
- Kriget i landet handlar
om två mäktiga militärer.
- De bråkar om vem
som ska styra landet.
- De bråkar om guld,
mark och vatten.
- Kriget började i april 2023.
- Det är en gruppen RSFs militärer
som slåss mot Sudans militärer.
- Förenade Arabemiraten
hjälper RSF med vapen.
Det säger experter.
Men Förenade arabemiraten
säger att det inte stämmer.
- Även före år 2023 har
det varit mycket våld i Sudan.
very sad😢
så synd. Vad gör världen år 2025🤢
Jag tycker väldigt synd om oskyldiga och hjälplösa människor.
De använder Sveriges vapen Etio tv beråttelse.