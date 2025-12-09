Världen

De går i sand. Runt dem syns flera tält.

En kvinna och ett barn som har lyckats fly till ett läger långt från staden al-Fashir i Sudan. Foto: Marwan Ali/AP/TT

Många barn dödade i Sudan

Kriget i Sudan fortsätter.
Soldater i gruppen RSF
anklagas för att
ha attackerat en förskola
och ett sjukhus.

Det hände i ett område
som heter Kordofan i torsdags.
114 människor dödades.
Fler än 60 av dem var barn.
Det säger organisationen WHO.

Soldaterna ska också ha
attackerat sjukvårdare
som försökte hjälpa människor.

Gruppen RSF anklagas
för fler attacker i landet.

Organisationen Amnesty säger
att gruppen har gjort
många krigsbrott mot människor
i ett av världens största
läger för flyktingar i Sudan.
Lägret heter Zamzam.
Attackerna ska ha hänt
tidigare i våras.

I höstas tog soldater från RSF
kontroll över staden al-Fashir.
Då dödade de också väldigt många
vanliga människor
och våldtog kvinnor.

Experter är oroliga över hur få
människor som verkar
ha lyckats fly från
militärernas våld i al-Fashir.

Två grupper slåss om makten

  • Sudan är Afrikas till ytan
    tredje största land.
  • Kriget i landet handlar
    om två mäktiga militärer.
  • De bråkar om vem
    som ska styra landet.
  • De bråkar om guld,
    mark och vatten.
  • Kriget började i april 2023.
  • Det är en gruppen RSFs militärer
    som slåss mot Sudans militärer.
  • Förenade Arabemiraten
    hjälper RSF med vapen.
    Det säger experter.
    Men Förenade arabemiraten
    säger att det inte stämmer.
  • Även före år 2023 har
    det varit mycket våld i Sudan.
De sitter på en bil. De har stora gevär. Soldater från gruppen Rapid support forces, RSF. Foto: Hussein Malla/AP/TT

9 december 2025

