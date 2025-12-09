Många barn dödade i Sudan

Kriget i Sudan fortsätter.

Soldater i gruppen RSF

anklagas för att

ha attackerat en förskola

och ett sjukhus.

Det hände i ett område

som heter Kordofan i torsdags.

114 människor dödades.

Fler än 60 av dem var barn.

Det säger organisationen WHO.

Soldaterna ska också ha

attackerat sjukvårdare

som försökte hjälpa människor.

Gruppen RSF anklagas

för fler attacker i landet.

Organisationen Amnesty säger

att gruppen har gjort

många krigsbrott mot människor

i ett av världens största

läger för flyktingar i Sudan.

Lägret heter Zamzam.

Attackerna ska ha hänt

tidigare i våras.

I höstas tog soldater från RSF

kontroll över staden al-Fashir.

Då dödade de också väldigt många

vanliga människor

och våldtog kvinnor.

Experter är oroliga över hur få

människor som verkar

ha lyckats fly från

militärernas våld i al-Fashir.

