Största glaciären smälter

Europas största glaciär

smälter bort.

Området med berg av is

ligger ovanför Chamonix

i de franska alperna.

Nu finns en ny lift högre

upp i bergen.

Den ska ge turister en sista

chans att se glaciären.

Varje år backar

den med 40 meter.

Så har det varit i 20 år.

Mathieu Dechavanne är chef

över företaget som sköter liften.

Han är ledsen över

att glaciären smälter bort.

– Det finns ingen annan plats

i Europa som så tydligt visar

ändringarna i klimatet,

säger han.

Vattnet som smälter från

glaciären är viktiga för

floderna Rhen och Rhône.

När vattnet minskar

får bönder det svårare

att vattna sina jordbruk.

Det kan göra att skördar blir mindre.

Om vattnet i floderna minskar

blir det också svårare

för båtar att ta sig fram.

8 SIDOR/TT