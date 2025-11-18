Världen
Ingången till glaciären är täckt av ett skynke av plast. Det ska skydda glaciären mot solen. Foto: Magnus Lejhall/TT
Turister inne i glaciären som smälter bort. Den ligger i Chamonix i Frankrike.
Mathieu Dechavanne är chef för företaget som sköter liften upp till glaciären.
Största glaciären smälter
Europas största glaciär
smälter bort.
Området med berg av is
ligger ovanför Chamonix
i de franska alperna.
Nu finns en ny lift högre
upp i bergen.
Den ska ge turister en sista
chans att se glaciären.
Varje år backar
den med 40 meter.
Så har det varit i 20 år.
Mathieu Dechavanne är chef
över företaget som sköter liften.
Han är ledsen över
att glaciären smälter bort.
– Det finns ingen annan plats
i Europa som så tydligt visar
ändringarna i klimatet,
säger han.
Vattnet som smälter från
glaciären är viktiga för
floderna Rhen och Rhône.
När vattnet minskar
får bönder det svårare
att vattna sina jordbruk.
Det kan göra att skördar blir mindre.
Om vattnet i floderna minskar
blir det också svårare
för båtar att ta sig fram.
8 SIDOR/TT
18 november 2025