Undersökningen kan bli fri

Det finns en hemlig

undersökning

om sexbrottslingen

Jeffrey Epstein.

På tisdagen röstade

politikerna i USA

ja till att den

ska bli fri att läsa.

Nu behöver bara landets ledare

Donald Trump skriva på ett papper.

Sedan blir undersökningen fri.

Trump har tidigare sagt

att han ska skriva på.

Jeffrey Epstein var

en rik sexbrottsling i USA.

Under många år var han

vän med Donald Trump.

Epstein tog livet av sig

efter att poliserna

tagit fast honom.

Det var år 2019.

Den hemliga undersökningen

är många tusen sidor.

8 SIDOR/TT