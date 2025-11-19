Världen
Virginia Giuffres familj pratar utanför politikernas hus i USA. Virginia Giuffre berättade om Epsteins sexbrott. Hon tog sitt liv i april i år. Foto: Scott Applwehite/AP/TT
Undersökningen kan bli fri
Det finns en hemlig
undersökning
om sexbrottslingen
Jeffrey Epstein.
På tisdagen röstade
politikerna i USA
ja till att den
ska bli fri att läsa.
Nu behöver bara landets ledare
Donald Trump skriva på ett papper.
Sedan blir undersökningen fri.
Trump har tidigare sagt
att han ska skriva på.
Jeffrey Epstein var
en rik sexbrottsling i USA.
Under många år var han
vän med Donald Trump.
Epstein tog livet av sig
efter att poliserna
tagit fast honom.
Det var år 2019.
Den hemliga undersökningen
är många tusen sidor.
8 SIDOR/TT
19 november 2025
