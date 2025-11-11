Världen
Pete Hegseth, i mitten, ör USAs minister för försvaret. Foto: Nick Wass/AP/TT
USA har attackerat fler båtar
Sedan september har USA
gjort minst 16 attacker
mot båtar i Karibiska havet
och Stilla havet.
Ungefär 70 människor
har dödats i attackerna.
Nu har det hänt igen.
I söndags attackerade USA
två båtar i Stilla havet.
Sex personer ska ha blivit dödade.
Det säger Pete Hegseth som är
USAs minister för försvaret.
Hegseth säger inte
var båtarna kom ifrån.
USAs ledare Donald Trump
ska ha sagt åt USAs militärer
att göra attackerna.
USA säger att båtarna
smugglar droger.
Men landet har inte visat
några bevis för det.
Tidigare båtar har
kommit från Venezuela
eller andra länder
i Sydamerika.
USA får kritik för attackerna.
De bryter mot
människors rättigheter.
Det säger experter.
Experter säger att det är fel
att USA dödar människor
i andra delar av världen
utan någon rättegång
och utan att visa bevis.
Venezuelas regering
säger att USA
vill försöka byta ut dem
mot en annan regering.
8 SIDOR/TT
