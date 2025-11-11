USA har attackerat fler båtar

Sedan september har USA

gjort minst 16 attacker

mot båtar i Karibiska havet

och Stilla havet.

Ungefär 70 människor

har dödats i attackerna.

Nu har det hänt igen.

I söndags attackerade USA

två båtar i Stilla havet.

Sex personer ska ha blivit dödade.

Det säger Pete Hegseth som är

USAs minister för försvaret.

Hegseth säger inte

var båtarna kom ifrån.

USAs ledare Donald Trump

ska ha sagt åt USAs militärer

att göra attackerna.

USA säger att båtarna

smugglar droger.

Men landet har inte visat

några bevis för det.

Tidigare båtar har

kommit från Venezuela

eller andra länder

i Sydamerika.

USA får kritik för attackerna.

De bryter mot

människors rättigheter.

Det säger experter.

Experter säger att det är fel

att USA dödar människor

i andra delar av världen

utan någon rättegång

och utan att visa bevis.

Venezuelas regering

säger att USA

vill försöka byta ut dem

mot en annan regering.

