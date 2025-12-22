Världen

  • Australia Shooting

    Många tusen människor kom till stranden för att minnas skjutningen. Foto: Mark Baker/AP/TT

  • Australia Shooting

    14-åriga Chaya Dadon överlevde attacken på stranden. Foto: Mark Baker/AP/TT

De minns attacken i Australien

Bondi Beach är en populär strand
i staden Sydney i Australien.
För ungefär en vecka sedan
samlades många judar där
för att fira en högtid.

Två män kom till stranden.
De sköt ihjäl 15 människor.
Många blev skadade.
Poliserna säger att det var terror.

På söndagen samlades
flera tusen på stranden
för att minnas det som hände.

14-åriga Chaya Dadon talade.
Hon blev skadad i skjutningen.
Det hände när hon
försökte skydda ett barn.

Ministern Anthony Albanese var där.
Många buade åt honom.
De tycker att han har
gjort för lite
för att stoppa brott mot judar.
Han har sagt
att det stämmer.

Männen som sköt
var en pappa och hans son.
Pappan blev dödad
av poliserna i skjutningen.
Sonen överlevde.
Poliserna har tagit fast honom.

Poliserna säger att männen
hade planerat attacken
i flera månader.
Männen ville vara
som terrorister i gruppen IS.

8 SIDOR/TT

22 december 2025

