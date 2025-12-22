De minns attacken i Australien

Bondi Beach är en populär strand

i staden Sydney i Australien.

För ungefär en vecka sedan

samlades många judar där

för att fira en högtid.

Två män kom till stranden.

De sköt ihjäl 15 människor.

Många blev skadade.

Poliserna säger att det var terror.

På söndagen samlades

flera tusen på stranden

för att minnas det som hände.

14-åriga Chaya Dadon talade.

Hon blev skadad i skjutningen.

Det hände när hon

försökte skydda ett barn.

Ministern Anthony Albanese var där.

Många buade åt honom.

De tycker att han har

gjort för lite

för att stoppa brott mot judar.

Han har sagt

att det stämmer.

Männen som sköt

var en pappa och hans son.

Pappan blev dödad

av poliserna i skjutningen.

Sonen överlevde.

Poliserna har tagit fast honom.

Poliserna säger att männen

hade planerat attacken

i flera månader.

Männen ville vara

som terrorister i gruppen IS.

