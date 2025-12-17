Världen
Blommor på platsen där folk sköts ihjäl i Sydney. Denna bild är inte falsk. Foto: AP/TT
Falska nyheter om skjutningen
Nyligen var det
en skjutning i staden
Sydney i Australien.
Två män sköt ihjäl
15 människor på en judisk fest.
Nu sprids flera falska
nyheter om skjutningen.
Bland annat sprids
falska bilder på internet.
En bild visar en kvinnlig
polis under skjutningen.
Hon sträcker upp händerna
som för att visa att hon
inte kan göra något.
Folk som ser bilden ska tro
att poliserna gjorde
ett dåligt jobb.
Men i verkligheten hjälpte
kvinnan människor att fly.
Hon sträckte upp
händerna för att visa vägen.
En del falska nyheter
är rasistiska.
En handlar om Ahmed al-Ahmed.
Han stoppade en
av männen som sköt.
Han har hyllats som hjälte.
Men falska nyheter
säger att det var
en annan man som var hjälte.
En vit man från Sydney.
Vissa falska bilder har
ändrats med
smarta program i datorer, AI.
En bild på en blodig man
har ändrats så att det
ser ut som att han skrattar.
Samtidigt målar någon
falskt blod på honom.
Det ska se ut som om
attacken inte var på riktigt.
Det berättar kanalen ABC News.
Tips för att inte bli lurad
- Läs nyheter.
Ju mer du vet desto svårare
är det att bli lurad.
- Fundera på vem
som säger något.
Går den att lita på?
Kan den vilja luras?
- Kolla om informationen
finns på flera ställen.
Då är det större chans att det stämmer.
- Tänk innan du sprider information.
Stämmer det du tänker sprida?
Du ska inte lura andra.
