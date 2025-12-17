Nyligen var det

en skjutning i staden

Sydney i Australien.

Två män sköt ihjäl

15 människor på en judisk fest.

Nu sprids flera falska

nyheter om skjutningen.

Bland annat sprids

falska bilder på internet.

En bild visar en kvinnlig

polis under skjutningen.

Hon sträcker upp händerna

som för att visa att hon

inte kan göra något.

Folk som ser bilden ska tro

att poliserna gjorde

ett dåligt jobb.

Men i verkligheten hjälpte

kvinnan människor att fly.

Hon sträckte upp

händerna för att visa vägen.

En del falska nyheter

är rasistiska.

En handlar om Ahmed al-Ahmed.

Han stoppade en

av männen som sköt.

Han har hyllats som hjälte.

Men falska nyheter

säger att det var

en annan man som var hjälte.

En vit man från Sydney.

Vissa falska bilder har

ändrats med

smarta program i datorer, AI.

En bild på en blodig man

har ändrats så att det

ser ut som att han skrattar.

Samtidigt målar någon

falskt blod på honom.

Det ska se ut som om

attacken inte var på riktigt.

Det berättar kanalen ABC News.

8 SIDOR/TT