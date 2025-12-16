Världen

Det är mörkt ute. Flera polisbilar står på en gata i staden Sydney.

Poliser som jobbar efter skjutningen i Sydney i söndags. Foto: Amanda Åström/TT

Mördarna ville vara som IS

I söndags blev 15 människor
skjutna till döds på en judisk fest
i Sydney i Australien.
Det var två män som dödade dem.

Männen var terrorister.
Det säger poliserna i Sydney.
Männen ville vara som gruppen
Islamiska staten, IS.
De hade flaggor för IS i sin bil.

För några veckor sedan
var männen i Filippinerna.
De var där för att lära sig
att skjuta och döda.
Det berättar personer
för kanalen ABC News.

Männen var pappa och son.
Pappan var 50 år.
Han blev dödad av poliser
under attacken.
Sonen är 24 år.
Han blev skadad, men lever.

Pappan kom till Australien
för första gången år 1998.
Sonen är född i Australien
och medborgare där.

8 SIDOR/TT

16 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. ... skriver:
    16 december, 2025 kl. 09:43

    Is är inget bra usch.

    Svara
  2. Sture skriver:
    16 december, 2025 kl. 09:49

    Var är världen på väg nånstans? Det är skrämmande det som hände i Australien.😥😥😥😥🫂🙏

    Svara
  3. Rösta på mig skriver:
    16 december, 2025 kl. 11:33

    Vad har hänt med Sverige 😡

    Svara
  4. LeBron James skriver:
    16 december, 2025 kl. 11:47

    Vadå Sverige?
    @Rösta på mig

    Svara
