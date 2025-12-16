Mördarna ville vara som IS

I söndags blev 15 människor

skjutna till döds på en judisk fest

i Sydney i Australien.

Det var två män som dödade dem.

Männen var terrorister.

Det säger poliserna i Sydney.

Männen ville vara som gruppen

Islamiska staten, IS.

De hade flaggor för IS i sin bil.

För några veckor sedan

var männen i Filippinerna.

De var där för att lära sig

att skjuta och döda.

Det berättar personer

för kanalen ABC News.

Männen var pappa och son.

Pappan var 50 år.

Han blev dödad av poliser

under attacken.

Sonen är 24 år.

Han blev skadad, men lever.

Pappan kom till Australien

för första gången år 1998.

Sonen är född i Australien

och medborgare där.

