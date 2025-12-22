Han jobbar med att ta Grönland

Grönland är världens största ö.

Den är en del av landet Danmark

men har en egen riksdag

och regering.

USAs ledare Donald Trump

vill ta över Grönland.

Nu har han ordnat

en person som ska

jobba med det.

Han heter Jeff Landry

och är ledare i området

Louisiana i USA.

– Det ska bli en ära

att göra Grönland

till en del av USA.

Det skriver Landry

på sajten X.

Flera ledare i Danmark

protesterar mot USA

och Jeff Landry.

– Grönland tillhör

det grönländska folket.

USA ska inte

ta över Grönland.

Det säger Danmarks

statsminister

Mette Frederiksen

och chefen för

Grönlands regering

Jens-Frederik Nielsen.

Danmarks utrikesminister

Lars Løkke Rasmussen

är också arg.

Han säger att USA

måste förklara vad

Jeff Landry ska göra.

Donald Trump har sagt

att USA behöver Grönland

för sin säkerhet.

På Grönland finns

också mycket olja, gas

och viktiga metaller.

Trump har sagt att han

kan använda USAs militärer

för att ta över Grönland.

8 SIDOR/TT