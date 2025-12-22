Världen
Jeff Landry ska jobba för att USA ska ta över Grönland. Foto: AP/TT
Mette Fredriksen är statsminister i Danmark. Foto: AP/TT
Han jobbar med att ta Grönland
Grönland är världens största ö.
Den är en del av landet Danmark
men har en egen riksdag
och regering.
USAs ledare Donald Trump
vill ta över Grönland.
Nu har han ordnat
en person som ska
jobba med det.
Han heter Jeff Landry
och är ledare i området
Louisiana i USA.
– Det ska bli en ära
att göra Grönland
till en del av USA.
Det skriver Landry
på sajten X.
Flera ledare i Danmark
protesterar mot USA
och Jeff Landry.
– Grönland tillhör
det grönländska folket.
USA ska inte
ta över Grönland.
Det säger Danmarks
statsminister
Mette Frederiksen
och chefen för
Grönlands regering
Jens-Frederik Nielsen.
Danmarks utrikesminister
Lars Løkke Rasmussen
är också arg.
Han säger att USA
måste förklara vad
Jeff Landry ska göra.
Donald Trump har sagt
att USA behöver Grönland
för sin säkerhet.
På Grönland finns
också mycket olja, gas
och viktiga metaller.
Trump har sagt att han
kan använda USAs militärer
för att ta över Grönland.
8 SIDOR/TT
22 december 2025