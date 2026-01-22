Trump stoppar hot om tullar

USAs ledare Donald Trump

har sagt att USA

ska ta över Grönland

som är en del av Danmark.

Många har protesterat mot det.

Då har Trump hotat Danmark, Sverige

och andra länder med tullar.

Tullar är en sorts skatt

på saker som länder köper

och säljer till varandra.

Nu har Trump stoppat

sitt hot om tullar.

Det kan bero på

ett avtal om Grönland.

Trump har haft ett möte

med ledaren i gruppen Nato,

Mark Rutte.

I Nato samarbetar militärer

från flera länder.

De har kommit överens

om ett avtal om Grönland.

Men inget är klart.

Avtalet handlar om att USA

kan få delar av Grönland.

Där kan USA få bygga baser för militärer.

Det skriver tidningen

The New York Times.

Trump själv säger att USA

kan få viktiga mineraler.

Danmark säger att de

kan tänka sig ett avtal.

Men att USA inte får

äga Grönland.

