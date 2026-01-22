Världen
USAs ledare Donald Trump pratar med journalister. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Trump stoppar hot om tullar
USAs ledare Donald Trump
har sagt att USA
ska ta över Grönland
som är en del av Danmark.
Många har protesterat mot det.
Då har Trump hotat Danmark, Sverige
och andra länder med tullar.
Tullar är en sorts skatt
på saker som länder köper
och säljer till varandra.
Nu har Trump stoppat
sitt hot om tullar.
Det kan bero på
ett avtal om Grönland.
Trump har haft ett möte
med ledaren i gruppen Nato,
Mark Rutte.
I Nato samarbetar militärer
från flera länder.
De har kommit överens
om ett avtal om Grönland.
Men inget är klart.
Avtalet handlar om att USA
kan få delar av Grönland.
Där kan USA få bygga baser för militärer.
Det skriver tidningen
The New York Times.
Trump själv säger att USA
kan få viktiga mineraler.
Danmark säger att de
kan tänka sig ett avtal.
Men att USA inte får
äga Grönland.
8 SIDOR/TT
22 januari 2026
