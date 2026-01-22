Världen

Han står i mitten. Han har slips och kostym på sig.

USAs ledare Donald Trump pratar med journalister. Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Trump stoppar hot om tullar

USAs ledare Donald Trump
har sagt att USA
ska ta över Grönland
som är en del av Danmark.

Många har protesterat mot det.

Då har Trump hotat Danmark, Sverige
och andra länder med tullar.
Tullar är en sorts skatt
på saker som länder köper
och säljer till varandra.

Nu har Trump stoppat
sitt hot om tullar.

Det kan bero på
ett avtal om Grönland.

Trump har haft ett möte
med ledaren i gruppen Nato,
Mark Rutte.
I Nato samarbetar militärer
från flera länder.

De har kommit överens
om ett avtal om Grönland.
Men inget är klart.

Avtalet handlar om att USA
kan få delar av Grönland.
Där kan USA få bygga baser för militärer.
Det skriver tidningen
The New York Times.

Trump själv säger att USA
kan få viktiga mineraler.

Danmark säger att de
kan tänka sig ett avtal.
Men att USA inte får
äga Grönland.

8 SIDOR/TT

22 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. Godkänd skriver:
    22 januari, 2026 kl. 10:18

    Vart är världen på väg ? Det är allvarligt.

    Svara
  2. Mu skriver:
    22 januari, 2026 kl. 11:17

    viktiga mineraler ? Det här är Grönlans folk och ingen muste får de.

    Svara
  3. . skriver:
    22 januari, 2026 kl. 12:00

    TRUMP FÅR INTE GRÖNLAND.
    📢🗣️
    PUNKT SLUT.

    Svara
  4. 67 911 skriver:
    22 januari, 2026 kl. 12:59

    Danmark kan dela men inte att ta hela att Donal Trump ska ta hela så kan får sluta med det.

    Svara
  5. LG skriver:
    22 januari, 2026 kl. 13:23

    Varför började Donal Trump vilja äga grönlad han kan vell inte bara få som han vill bara för han är president. Det far bra att han slutade för jag står på Grönlands sida.😤

    Svara
  6. bärt2.0 skriver:
    22 januari, 2026 kl. 13:23

    trump liknar en uppstoppad apa med vitt hår och tror att han bästämmer

    Svara
  7. arg potatis skriver:
    22 januari, 2026 kl. 13:36

    Kan inte trump bara försvinna han gör världen till en otrygg plats😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

    Svara
  8. Ulf Kristersson skriver:
    22 januari, 2026 kl. 13:40

    Trump är elak😢💔

    Svara
  9. Mormmor skriver:
    22 januari, 2026 kl. 14:02

    Trump måste ta greenland

    Svara
  10. kalle skriver:
    22 januari, 2026 kl. 14:14

    elaka trump

    Svara
  11. I P Daley skriver:
    22 januari, 2026 kl. 14:16

    Till råga på allt har han en dålig frisör!!!

    Svara
