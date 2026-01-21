Världen

Han pratar i en mikrofon.

Donald Trump på det stora mötet i Schweiz. Foto: AP/TT

Trump talade om Grönland

USAs ledare Donald Trump
pratar mycket om att
USA behöver Grönland.
Han har hotat att
använda militärer
för att ta ön.

Flera länder i Europa
protesterar mot Trumps planer.
Grönland är en del av Danmark.
Så har det varit länge.

På onsdagen var Trump
på ett stort möte
i Davos i Schweiz.
Han höll tal för
ledare från många länder.

Trump sa att USA
behöver Grönland
för USAs säkerhet.
Men han hotade inte
med militärer.

– Jag behöver inte
använda våld.
Jag vill inte använda våld.
Jag kommer inte
att använda våld,
sa han.

I stället vill Trump
köpa Grönland.
Nu vill han prata
om hur det ska gå till.

– Allt som USA ber om
är en plats som heter
Grönland, sa Trump.

8 SIDOR/TT

21 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. Klara skriver:
    21 januari, 2026 kl. 16:57

    Nej.

    Svara
  2. Lennart skriver:
    21 januari, 2026 kl. 17:17

    Herre gud vad tror morotsgubben från USA att han är, har nog fått syfilis i hjärnan, har ju umgåtts med epsteins flickor.

    Svara
  3. Katt skriver:
    21 januari, 2026 kl. 17:37

    Nej. Trump är konstig.

    Svara
  4. Trump skriver:
    21 januari, 2026 kl. 17:51

    W Trump

    Svara
  5. Christer wahlgren skriver:
    21 januari, 2026 kl. 18:35

    Avrätta trump en massmördare
    Han gav order om.att skjuta
    Oskyldiga personer i båtar
    I Venezuela dödsstraff för honom och ansvarig militär
    Ja hela regeringen.viva Venezuela.

    Svara
  6. My skriver:
    21 januari, 2026 kl. 18:57

    Vi är cooked om trump tar över grönland

    Svara
  7. PidgeyHeart skriver:
    21 januari, 2026 kl. 20:00

    Okej så det är i alla fall skönt att trumpeten inte kommer använda våld för jag hade ångest om det.
    Vi måste kunna lösa NÅGONTING utan att det blir krig.

    Svara
  8. Melvin Niva skriver:
    21 januari, 2026 kl. 21:39

    nej

    Svara
  9. Melvin cola skriver:
    21 januari, 2026 kl. 21:40

    nej

    Svara
  10. V skriver:
    21 januari, 2026 kl. 23:12

    EU länder och Danmark skickar militärer till Grönland! Vet de inte att USA kan vinna hela EU länder. USA militär är mycket starkare än hela EU länder.

    Svara
  11. Lina skriver:
    22 januari, 2026 kl. 00:01

    Greenland and other countries not for sale.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar