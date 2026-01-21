Världen
Donald Trump på det stora mötet i Schweiz. Foto: AP/TT
Trump talade om Grönland
USAs ledare Donald Trump
pratar mycket om att
USA behöver Grönland.
Han har hotat att
använda militärer
för att ta ön.
Flera länder i Europa
protesterar mot Trumps planer.
Grönland är en del av Danmark.
Så har det varit länge.
På onsdagen var Trump
på ett stort möte
i Davos i Schweiz.
Han höll tal för
ledare från många länder.
Trump sa att USA
behöver Grönland
för USAs säkerhet.
Men han hotade inte
med militärer.
– Jag behöver inte
använda våld.
Jag vill inte använda våld.
Jag kommer inte
att använda våld,
sa han.
I stället vill Trump
köpa Grönland.
Nu vill han prata
om hur det ska gå till.
– Allt som USA ber om
är en plats som heter
Grönland, sa Trump.
