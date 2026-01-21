Trump talade om Grönland

USAs ledare Donald Trump

pratar mycket om att

USA behöver Grönland.

Han har hotat att

använda militärer

för att ta ön.

Flera länder i Europa

protesterar mot Trumps planer.

Grönland är en del av Danmark.

Så har det varit länge.

På onsdagen var Trump

på ett stort möte

i Davos i Schweiz.

Han höll tal för

ledare från många länder.

Trump sa att USA

behöver Grönland

för USAs säkerhet.

Men han hotade inte

med militärer.

– Jag behöver inte

använda våld.

Jag vill inte använda våld.

Jag kommer inte

att använda våld,

sa han.

I stället vill Trump

köpa Grönland.

Nu vill han prata

om hur det ska gå till.

– Allt som USA ber om

är en plats som heter

Grönland, sa Trump.

8 SIDOR/TT