Han talade om Europa

Det har varit ett möte

i landet Tyskland.

Viktiga ledare från flera länder

träffades på mötet.

De pratade om

krig och säkerhet.

Marco Rubio var där.

Han är minister

i USAs regering.

Han sa att Europa

är USAs bästa vänner.

Många tyckte att det

var skönt att höra.

Men det är inte klart

vad som ska hända

i framtiden mellan

Europa och USA.

Sedan Donald Trump

blev president

har det blivit sämre

mellan USA och Europa.

Donald Trump vill ha Grönland

som är en del av Danmark.

Och JD Vance

i Trumps regering

har sagt dåliga saker om Europa.

