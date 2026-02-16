Världen

Han är på väg in i ett flygplan. Han vänder sig mot fotograferna och gör tummen upp.

Marco Rubio är minister i USAs regering. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Han talade om Europa

Det har varit ett möte
i landet Tyskland.
Viktiga ledare från flera länder
träffades på mötet.
De pratade om
krig och säkerhet.

Marco Rubio var där.
Han är minister
i USAs regering.

Han sa att Europa
är USAs bästa vänner.
Många tyckte att det
var skönt att höra.

Men det är inte klart
vad som ska hända
i framtiden mellan
Europa och USA.

Sedan Donald Trump
blev president
har det blivit sämre
mellan USA och Europa.

Donald Trump vill ha Grönland
som är en del av Danmark.
Och JD Vance
i Trumps regering
har sagt dåliga saker om Europa.

8 SIDOR/TT

16 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar