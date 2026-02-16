Världen
Marco Rubio är minister i USAs regering. Foto: Alex Brandon/AP/TT
Han talade om Europa
Det har varit ett möte
i landet Tyskland.
Viktiga ledare från flera länder
träffades på mötet.
De pratade om
krig och säkerhet.
Marco Rubio var där.
Han är minister
i USAs regering.
Han sa att Europa
är USAs bästa vänner.
Många tyckte att det
var skönt att höra.
Men det är inte klart
vad som ska hända
i framtiden mellan
Europa och USA.
Sedan Donald Trump
blev president
har det blivit sämre
mellan USA och Europa.
Donald Trump vill ha Grönland
som är en del av Danmark.
Och JD Vance
i Trumps regering
har sagt dåliga saker om Europa.
8 SIDOR/TT
16 februari 2026