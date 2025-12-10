Hon tar inte emot priset

I dag delas Nobelpriserna ut.

Priset för fred delas ut

i Norges huvudstad Oslo.

María Corina Machado

från landet Venezuela

ska få priset.

Hon ska komma till Oslo.

Men hennes resa är farlig och tar tid.

Hon ska inte vara

med när priset delas ut.

Det säger gruppen

som delar ut priset.

Machado är hotad

av de som styr i Venezuela.

Hon har levt gömd sedan länge.

Hennes dotter Ana Corina Sosa

ska ta emot priset i stället.

Det finns också mycket kritik

mot att Machado får priset.

Många tror inte att Machado

vill jobba på ett fredligt sätt

med demokrati.

Hon vill bland annat samarbeta

med USA och ledaren Donald Trump.

Trump har hotat med

att gå in i Venezuela

med USAs militärer.

Flera organisationer

som jobbar för fred och demokrati

protesterar mot årets fredspris.

De brukar samlas i Oslo

den 10 december

för att fira priset

med brinnande facklor.

Men i år ska de inte göra det.

8 SIDOR