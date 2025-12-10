Världen
María Corina Machado kommer inte till Norge. Foto: Cristian Hernandez/AP/TT
Machados dotter, Ana Corina Sosa, ska ta emot priset. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
De protesterar mot att Machado får priset för fred. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Hon tar inte emot priset
I dag delas Nobelpriserna ut.
Priset för fred delas ut
i Norges huvudstad Oslo.
María Corina Machado
från landet Venezuela
ska få priset.
Hon ska komma till Oslo.
Men hennes resa är farlig och tar tid.
Hon ska inte vara
med när priset delas ut.
Det säger gruppen
som delar ut priset.
Machado är hotad
av de som styr i Venezuela.
Hon har levt gömd sedan länge.
Hennes dotter Ana Corina Sosa
ska ta emot priset i stället.
Det finns också mycket kritik
mot att Machado får priset.
Många tror inte att Machado
vill jobba på ett fredligt sätt
med demokrati.
Hon vill bland annat samarbeta
med USA och ledaren Donald Trump.
Trump har hotat med
att gå in i Venezuela
med USAs militärer.
Flera organisationer
som jobbar för fred och demokrati
protesterar mot årets fredspris.
De brukar samlas i Oslo
den 10 december
för att fira priset
med brinnande facklor.
Men i år ska de inte göra det.
María Corina Machado
- María Corina Machado
från Venezuela är 58 år.
- Hon kämpar mot landets
ledare Nicolás Maduro.
- Folk säger att han fuskade
för att vinna senaste valet.
- Många hyllar Machado.
Men en del är också
kritiska mot henne.
- Machado vill samarbeta
med USA och Trump.
Därför tycker många att
det är fel att hon får priset.
- USA har tidigare attackerat båtar
i havet utanför Venezuela.
Flera personer har dött.
Attackerna har fått mycket kritik.
10 december 2025
