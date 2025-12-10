Världen

  • Venezuela Election

    María Corina Machado kommer inte till Norge. Foto: Cristian Hernandez/AP/TT

  • Nobels fredspris 2025

    Machados dotter, Ana Corina Sosa, ska ta emot priset. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

  • Nobels fredspris 2025

    De protesterar mot att Machado får priset för fred. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Hon tar inte emot priset

I dag delas Nobelpriserna ut.
Priset för fred delas ut
i Norges huvudstad Oslo.

María Corina Machado
från landet Venezuela
ska få priset.
Hon ska komma till Oslo.
Men hennes resa är farlig och tar tid.
Hon ska inte vara
med när priset delas ut.
Det säger gruppen
som delar ut priset.

Machado är hotad
av de som styr i Venezuela.
Hon har levt gömd sedan länge.

Hennes dotter Ana Corina Sosa
ska ta emot priset i stället.

Det finns också mycket kritik
mot att Machado får priset.

Många tror inte att Machado
vill jobba på ett fredligt sätt
med demokrati.
Hon vill bland annat samarbeta
med USA och ledaren Donald Trump.

Trump har hotat med
att gå in i Venezuela
med USAs militärer.

Flera organisationer
som jobbar för fred och demokrati
protesterar mot årets fredspris.

De brukar samlas i Oslo
den 10 december
för att fira priset
med brinnande facklor.

Men i år ska de inte göra det.

8 SIDOR

María Corina Machado

  • María Corina Machado
    från Venezuela är 58 år.
  • Hon kämpar mot landets
    ledare Nicolás Maduro.
  • Folk säger att han fuskade
    för att vinna senaste valet.
  • Många hyllar Machado.
    Men en del är också
    kritiska mot henne.
  • Machado vill samarbeta
    med USA och Trump.
    Därför tycker många att
    det är fel att hon får priset.
  • USA har tidigare attackerat båtar
    i havet utanför Venezuela.
    Flera personer har dött.
    Attackerna har fått mycket kritik.
Hon pratar i en mikrofon. María Corina Machado från Venzuela får Nobels fredspris år 2025. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

10 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Mihad skriver:
    10 december, 2025 kl. 12:01

    Jättebra Vi får inte ljuga för världen; vi är långt ifrån fred. Ett land som säljer vapen för att döda barn runt om i världen och sedan delar ut fredspriser – det är hyckleriet hos en falsk demokrati.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar