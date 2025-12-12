Maduro tycker USA gör fel

Bråket mellan länderna USA

och Venezuela fortsätter.

USA samlar fler militärer

och flygplan med bomber

i Karibien nära Venezuela.

Experter säger att USA

vill att Venezuelas ledare

Nicolás Maduro ska sluta.

Den 10 december tog USA

en stor båt med olja

utanför Venezuelas kust.

USA säger nu att båten

har med Ryssland att göra.

USAs militärer

tänker ta båten till USA

och behålla oljan.

Venezuelas ledare Nicolás Maduro

säger att USA är som sjörövare.

Venezuela ska ta

tillbaka båten, säger han.

USA har också bestämt

nya straff mot Maduros

släktingar och företag.

Det blir då svårare

för dem att tjäna pengar.

António Guterres är ledare

för Förenta Nationerna, FN.

Han säger att länderna

måste lugna ner sig.

Rysslands ledare Vladimir Putin

har sagt att han stöttar

Venezuelas ledare Maduro.

De har pratat i telefon.

8 SIDOR/TT