Nicolás Maduro. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT
Maduro tycker USA gör fel
Bråket mellan länderna USA
och Venezuela fortsätter.
USA samlar fler militärer
och flygplan med bomber
i Karibien nära Venezuela.
Experter säger att USA
vill att Venezuelas ledare
Nicolás Maduro ska sluta.
Den 10 december tog USA
en stor båt med olja
utanför Venezuelas kust.
USA säger nu att båten
har med Ryssland att göra.
USAs militärer
tänker ta båten till USA
och behålla oljan.
Venezuelas ledare Nicolás Maduro
säger att USA är som sjörövare.
Venezuela ska ta
tillbaka båten, säger han.
USA har också bestämt
nya straff mot Maduros
släktingar och företag.
Det blir då svårare
för dem att tjäna pengar.
António Guterres är ledare
för Förenta Nationerna, FN.
Han säger att länderna
måste lugna ner sig.
Rysslands ledare Vladimir Putin
har sagt att han stöttar
Venezuelas ledare Maduro.
De har pratat i telefon.
8 SIDOR/TT
12 december 2025