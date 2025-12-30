Världen

  • Taiwan China

    Ett flygplan från Taiwans militärer. Foton: Chiang Ying-ying/AP/TT

  • Taiwan China

    Kinas övningar har stoppat många flyg från Taiwans största stad Taipei.

Militärer övar nära Taiwan

Kinas militärer har ungefär
90 flygplan och 30 båtar
nära ön Taiwan.
Det säger Taiwan.

Militärerna övar på krig där.
Kina har varnat andra länder
från att störa övningen.

Kina försöker skrämma Taiwan.
Det säger en person som jobbar
för Taiwans ledare Lai Ching-Te.

Ledare i Kina tycker
att Taiwan är en del av Kina.
Men ön har egna ledare
och bestämmer själv.
Det har Taiwan gjort
sedan slutet av 1940-talet.

Nyligen sa landet Japan
att de ska skydda Taiwan
om Kina attackerar ön.
USA har också sagt ja
till att sälja vapen till Taiwan.
Det har gjort ledarna
i Kina arga.

Ön Taiwan är lite större
än området Dalarna i Sverige.
Det bor ungefär 23 miljoner
människor i Taiwan.

8 SIDOR/TT

30 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Överaskad skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:14

    Hela Sverige finns ≈ 10 miljoner
    Området Dalarna=Taiwan.
    TAIWAN≈23 miljoner

    Svara
  2. Nicolas skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:31

    Kina kontrollerar Taiwans vatten och luft varje dag (PLA uppvisade den högsta byggnaden 101s foto nyligen i övningen!) Dessutom pågår Kina alltid militär övningar runt Taiwan. Var är USA och Japans hjälp? Våga de göra någonting?

    Svara
  3. Nicolas skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:41

    Den enda saken Kina saknas nu är den påverkan till medier. Den västerländska sagan (nyheter) berättar alltid att USA är starkaste. Men sanningen är solid, och det vet Donald Trump också i trade war. Stoppa mobba Venezuela och gå till skydda Taiwan😂

    Svara
  4. Vinne skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:43

    Varför ska Kina ta Taiwan? Det är ju samma som Ukraina kriget? Sen kommer Kina ta Hongkong?

    Svara
  5. Nicolas skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:56

    ”Ledare i Kina tycker”? Enligt Kairo deklaration efter WW2 är Taiwan en del av Kina. Året 1971 erkände FN Folk republiken av Kina och beslutet 2758 upprapar och betonar att Taiwan är en del av Kina. Det är resultatet av WW2!

    Svara
  6. Nicolas skriver:
    30 december, 2025 kl. 12:03

    Till Vinne, enligt FN är Ukraina ett självständigt land. Men hur är Taiwan och Hongkong? Jag har skrivit kunskap om Taiwan. Hongkong var en olaglig brittisk koloni sedan året 1842 (efter det första opium kriget). Året 1997 tog Kina tillbaka Hongkong. Hongkong och Taiwan är två olika saker.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar