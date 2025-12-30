Militärer övar nära Taiwan

Kinas militärer har ungefär

90 flygplan och 30 båtar

nära ön Taiwan.

Det säger Taiwan.

Militärerna övar på krig där.

Kina har varnat andra länder

från att störa övningen.

Kina försöker skrämma Taiwan.

Det säger en person som jobbar

för Taiwans ledare Lai Ching-Te.

Ledare i Kina tycker

att Taiwan är en del av Kina.

Men ön har egna ledare

och bestämmer själv.

Det har Taiwan gjort

sedan slutet av 1940-talet.

Nyligen sa landet Japan

att de ska skydda Taiwan

om Kina attackerar ön.

USA har också sagt ja

till att sälja vapen till Taiwan.

Det har gjort ledarna

i Kina arga.

Ön Taiwan är lite större

än området Dalarna i Sverige.

Det bor ungefär 23 miljoner

människor i Taiwan.

