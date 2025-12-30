Världen
Ett flygplan från Taiwans militärer. Foton: Chiang Ying-ying/AP/TT
Kinas övningar har stoppat många flyg från Taiwans största stad Taipei.
Militärer övar nära Taiwan
Kinas militärer har ungefär
90 flygplan och 30 båtar
nära ön Taiwan.
Det säger Taiwan.
Militärerna övar på krig där.
Kina har varnat andra länder
från att störa övningen.
Kina försöker skrämma Taiwan.
Det säger en person som jobbar
för Taiwans ledare Lai Ching-Te.
Ledare i Kina tycker
att Taiwan är en del av Kina.
Men ön har egna ledare
och bestämmer själv.
Det har Taiwan gjort
sedan slutet av 1940-talet.
Nyligen sa landet Japan
att de ska skydda Taiwan
om Kina attackerar ön.
USA har också sagt ja
till att sälja vapen till Taiwan.
Det har gjort ledarna
i Kina arga.
Ön Taiwan är lite större
än området Dalarna i Sverige.
Det bor ungefär 23 miljoner
människor i Taiwan.
8 SIDOR/TT
30 december 2025
Hela Sverige finns ≈ 10 miljoner
Området Dalarna=Taiwan.
TAIWAN≈23 miljoner
Kina kontrollerar Taiwans vatten och luft varje dag (PLA uppvisade den högsta byggnaden 101s foto nyligen i övningen!) Dessutom pågår Kina alltid militär övningar runt Taiwan. Var är USA och Japans hjälp? Våga de göra någonting?
Den enda saken Kina saknas nu är den påverkan till medier. Den västerländska sagan (nyheter) berättar alltid att USA är starkaste. Men sanningen är solid, och det vet Donald Trump också i trade war. Stoppa mobba Venezuela och gå till skydda Taiwan😂
Varför ska Kina ta Taiwan? Det är ju samma som Ukraina kriget? Sen kommer Kina ta Hongkong?
”Ledare i Kina tycker”? Enligt Kairo deklaration efter WW2 är Taiwan en del av Kina. Året 1971 erkände FN Folk republiken av Kina och beslutet 2758 upprapar och betonar att Taiwan är en del av Kina. Det är resultatet av WW2!
Till Vinne, enligt FN är Ukraina ett självständigt land. Men hur är Taiwan och Hongkong? Jag har skrivit kunskap om Taiwan. Hongkong var en olaglig brittisk koloni sedan året 1842 (efter det första opium kriget). Året 1997 tog Kina tillbaka Hongkong. Hongkong och Taiwan är två olika saker.