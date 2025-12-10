Världen
Husen är mörka i Ukrainas huvudstad Kiev. Folk kan inte tända lampor. Foto: AP/TT
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP/TT
Mörkt i Kiev
Rysslands krig mot
Ukraina har snart
hållit på i fyra år.
Den här vintern kan
bli extra kall och mörk
för folk i Ukraina.
Det varnar Ukrainas
myndigheter för.
Ryssland har bombat
sönder landets system
för el och energi.
Just nu är det
stora problem med el
i Ukrainas huvudstad Kiev.
Hälften av alla hem
saknar ström helt.
Myndigheterna har
stängt av elen för att
de måste spara på den.
– Mycket är förstört.
Det kommer ta lång tid
att laga systemen för energi.
Det säger Serhij Koretskyj
som är chef för Naftogaz,
Ukrainas företag för gas.
Samtidigt försöker landets
ledare Volodymyr Zelenskyj
ordna fred.
USA har ett förslag
om hur det ska bli fred.
Nu har Zelenskyj pratat
med flera ledare i Europa
om ett nytt förslag.
Förslaget kommer kanske
att bli klart i dag, onsdag.
Det skriver Zelenskyj
på sajten X.
8 SIDOR/TT
10 december 2025
detta är ju hemskt, att människor ska behöva lida.rysland måste sluta med krig.
😮