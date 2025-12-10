Mörkt i Kiev

Rysslands krig mot

Ukraina har snart

hållit på i fyra år.

Den här vintern kan

bli extra kall och mörk

för folk i Ukraina.

Det varnar Ukrainas

myndigheter för.

Ryssland har bombat

sönder landets system

för el och energi.

Just nu är det

stora problem med el

i Ukrainas huvudstad Kiev.

Hälften av alla hem

saknar ström helt.

Myndigheterna har

stängt av elen för att

de måste spara på den.

– Mycket är förstört.

Det kommer ta lång tid

att laga systemen för energi.

Det säger Serhij Koretskyj

som är chef för Naftogaz,

Ukrainas företag för gas.

Samtidigt försöker landets

ledare Volodymyr Zelenskyj

ordna fred.

USA har ett förslag

om hur det ska bli fred.

Nu har Zelenskyj pratat

med flera ledare i Europa

om ett nytt förslag.

Förslaget kommer kanske

att bli klart i dag, onsdag.

Det skriver Zelenskyj

på sajten X.

8 SIDOR/TT