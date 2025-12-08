Över 1 500 döda i Asien

Över 1 500 människor

har dött efter regn

och översvämningar

i flera länder i Asien.

Det hände förra veckan.

Landet Indonesien har flest

döda, över 800 människor.

Men också i Sri Lanka

och i Thailand har många dött.

Dessutom är det

hundratals människor

som saknas fortfarande.

Flera byar i Indonesien

och Sri Lanka

är helt förstörda.

Hus och annat ligger

begravt under lera och annat.

Det brukar regna mycket

i de här länderna

den här tiden på året.

Men regnen

och översvämningarna

har blivit värre.

Nu vill många i Indonesien

att regeringen ska göra mer

för att det inte ska bli

nya katastrofer med översvämningar.

Grupper som kämpar för klimatet

säger att Indonesien

har huggit ner mycket skog.

Det kan ha gjort att

översvämningarna blir värre.

8 SIDOR/TT