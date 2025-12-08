Världen

Människor går bland bråte och förstörda hus.

Många byar i Indonesien är förstörda av översvämningar. Foto: Binsar Bakkara/AP/TT

Över 1 500 döda i Asien

Över 1 500 människor
har dött efter regn
och översvämningar
i flera länder i Asien.
Det hände förra veckan.

Landet Indonesien har flest
döda, över 800 människor.
Men också i Sri Lanka
och i Thailand har många dött.

Dessutom är det
hundratals människor
som saknas fortfarande.

Flera byar i Indonesien
och Sri Lanka
är helt förstörda.
Hus och annat ligger
begravt under lera och annat.

Det brukar regna mycket
i de här länderna
den här tiden på året.
Men regnen
och översvämningarna
har blivit värre.

Nu vill många i Indonesien
att regeringen ska göra mer
för att det inte ska bli
nya katastrofer med översvämningar.

Grupper som kämpar för klimatet
säger att Indonesien
har huggit ner mycket skog.
Det kan ha gjort att
översvämningarna blir värre.

8 SIDOR/TT

8 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 10:07

    😢😮

    Svara
  2. ... skriver:
    8 december, 2025 kl. 12:34

    Så hemskt, vad naturen kan förorsaka.

    Svara
